El alcalde de Móstoles iniciará acciones legales contra la exconcejala que le acusa de acoso

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha mantenido este viernes que no hubo ningún tipo de acoso sexual o laboral a su exconcejala y ha avanzado que emprenderá acciones legales contra la antigua edil por acusarle de "acosador" cuando no hay "ni siquiera una denuncia en sede judicial", informa EFE.

"No se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que dice que eres acosador", ha asegurado Bautista en una nueva comparecencia en el ayuntamiento, en la que ha vuelto a estar acompañado por todos sus concejales.

El alcalde ha avanzado que emprenderá acciones judiciales porque, a su juicio, no se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que lo acredite. "A día de hoy no hay ni una denuncia y a día de hoy este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona sin haber nada", ha añadido.

El regidor mostoleño ha reiterado que "esta persona no ha presentado ante la justicia ni una sola prueba que respalde tales acusaciones", por lo que cree que "se está conculcando gravemente su presunción de inocencia".

"No hay a día de hoy nada en sede judicial que yo pueda defenderme ante ello puesto que tan solo hay informaciones periodísticas", ha recalado, insistiendo en que estas acusaciones "son unos continuos chantajes políticos que se remontan al año 2023 por parte de esta concejal".

El regidor mostoleño ha aprovechado esta rueda de prensa para denunciar nuevamente que "hay una campaña absoluta de desprestigio hacia su persona a raíz de un supuesto caso de discriminación laboral", por lo que también ha avanzado que estudiará acciones legales contra algunos medios.

"Quiero dejar claro una cosa, no voy a tolerar ninguna injuria. Todas las informaciones que se están difundiendo en algunos medios de comunicación son absolutamente falsas y están en manos de mi abogado penalista y todo el equipo jurídico para ser absolutamente implacables", ha amenazado.

Por otro lado, ha vuelto a recalcar que, de los nueve correos que se enviaron a la Comunidad de Madrid por parte de la denunciante, "en uno solo de ellos hay una referencia al presunto acoso sexual", que es el que envía el abogado, por lo que ha vuelto a asegurar que esto es "una grave injuria".