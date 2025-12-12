El alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba) dimite tras acusaciones de acoso de una trabajadora

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha comunicado a la dirección provincial del PSOE de Córdoba su decisión de renunciar a todos sus cargos tras las informaciones aparecidas sobre un presunto caso de acoso sexual.

El PSOE ha informado este viernes de la decisión del regidor belalcazeño: "El alcalde ha comunicado a la Dirección Provincial del PSOE de Córdoba, su decisión de entregar de manera inmediata todos sus cargos orgánicos e institucionales tras las informaciones aparecidas hoy en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual".

"Te tengo muchas ganas", "¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?" o "Estoy solito en el ayunta", son algunas de las frases que enviaba el alcalde, que llevaba diez años como regidor.