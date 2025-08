El apocalipsis ecónomico, según Feijóo: el paro en mínimos y 22 millones de trabajadores

Alberto Núñez Feijóo lleva pronosticando el apocalipsis económico desde que llegó al cargo, anticipando una recesión económica que no ha llegado y situando el foco en los indicadores económicos más negativos, a veces tergiversándolos, y pasando por alto cualquiera que pudiera ser interpretado como positivo para anticipar, en tono solemne, que España va camino de convertirse en un "Estado fallido". Así lo aseguró el líder del PP en el balance de la legislatura que realizó ante la prensa el jueves, en el que incurrió en manifiestas falsedades para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Cuando Sánchez dice que somos la economía que más crece, quiero decirles que estamos exactamente en la mitad de la tabla: 14 países de la Unión han crecido más que nosotros y nosotros estamos en el medio de los 27", señaló el jefe de la oposición. Se trata de una afirmación falsa, ya que España es uno de los países con mayor crecimiento económico de la Unión Europea en 2025 según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional y la OCDE.

Ante el relato de Feijóo, los datos. En 2024 nuestro país se situó a la cabeza de la zona euro, con un crecimiento del 3,1%, lo que el llevó al diario británico The Economist a determinar que España fue la mejor economía del mundo el pasado año. Triplicó la media de la eurozona, que fue de apenas 0,9%, superando a países como Alemania, Francia e Italia. Por ejemplo, el pasado año la economía alemana se contrajo un 0,2%, mientras que Francia e Italia registraron un crecimiento del 1,1% y el 0,7%, respectivamente. En lo que llevamos de 2025, España volvió a destacar con el mayor crecimiento trimestral, un 0,7%. Eso sí, el medio británico publicaba hace tan solo unos días un artículo en el que achacaba los buenos resultados económicos al gobierno de Rajoy y pedía a Sánchez que cediera el liderazgo o que adelantase las elecciones.

Los datos de paro y los fijos-discontinuos

Mientras España es la gran economía avanzada que más crece pese al entorno de ralentización global, para Feijóo el mandato de Sánchez es un "bienio negro". En la citada comparecencia del jueves, trató de desmentir lo que denominó como el "triunfalismo del Gobierno" —tras el balance del socialista—alegando que "España lidera la tasa de paro general, femenino y juvenil de la Unión Europea" y que cuenta con "700.000 fijos discontinuos inactivos".

Hace solo unos meses el PP pidió a Bruselas que estos fijos discontinuos contasen como parados, algo que no sucede en España ni tampoco en las estadísticas de Eurostat, el principal indicador de la Unión Europea. Y, aunque los conservadores siguen insistiendo en que el Gobierno trata de “maquillar" las cifras, los fijos discontinuos no cuentan como parados registrados ni ahora ni cuando el PP gobernaba, por lo que no ha habido ningún cambio estadístico por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

A esto se le suma que España ha superado recientemente a los 22 millones de trabajadores, según se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre, difundida la pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, hay 22,27 millones de ocupados gracias a la creación de 503.300 puestos de trabajo de abril a junio. En junio, se alcanzó además el récord histórico de mujeres afiliadas, con más de 10,3 millones, y la cifra de autónomos se situó por encima de los alcanzados en 2008, hasta los 3.421.659.

Si nos fijamos en el paro —un dato que el PP no reconoce, porque según este partido está manipulado por el Gobierno—, la situación en estos momentos (2.405.963 desempleados) es la mejor de los últimos 17 años, situándose en un 10,26%. En junio, el paro registrado bajó en 48.920 personas respecto al mes anterior (un 2% menos) y en 155.104 en términos interanuales (un 6% menos). Una bajada que se produjo, según datos del ministerio de Trabajo, en todos los sectores, en todas las franjas de edad y en todas las comunidades autónomas.

Pese a las cifras positivas, Feijóo tiene razón al situar a España como el país con mayor tasa de paro —el general y el femenino— de Europa. Sin embargo, el conservador obvia deliberadamente su caída en los últimos años desde el 27% que llegó a marcar en 2013, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y el 16,3% de la pandemia. Tampoco acierta cuando asegura que es el país que lidera la tasa de paro juvenil, una posición que ocupa Estonia, con un 25,4%.

Deuda y gasto público

Feijóo también aseguró que la deuda pública ha aumentado 460.000 millones de euros desde 2018, una afirmación que no se corresponde con la realidad ya que lo sitúa casi 100.000 euros por encima de la cifra real. La deuda pública además, crece a un ritmo ligeramente inferior a lo que lo hacía con Mariano Rajoy en Moncloa, pese al catastrofismo que trató de vender. A eso se le suma que en el primer trimestre de 2025, la ratio del PIB descendió en casi tres puntos, hasta el 103,5% del PIB frente al 106,3% registrado hace un año.

En relación al máximo alcanzado durante la pandemia —con el gasto totalmente disparado y la economía ralentizada—, la reducción supera los 20 puntos, aunque sí ha supuesto un repunte de 1,7 puntos respecto a 2024. A cierre de 2024, Grecia (153,6%), Italia (135,3%), Francia (113%) y Bélgica (104,7%) registraron las tasas más elevadas a cierre de 2024, con España en quinta posición. El objetivo que se ha marcado el Gobierno para 2031 es situar la deuda pública en el entorno del 90% del PIB.

El líder del PP afirmó, a su vez, que el gasto público "crece más de cuatro veces por encima de lo que crece el consumo privado", pero la realidad es que creció cuatro veces más rápido, no "cuatro veces por encima"—un 38,5% frente a un 9,2% de los hogares según datos del INE—. El conservador también obvia que la mayoría de ese gasto se debe a los ERTEs, las ayudas a empresas, los subsidios, las vacunas, y el refuerzo sanitario, el aumento de la pensiones y los salarios públicos y la subida de los tipos de interés.

Impuestos e inversión extranjera en España

El jefe de la oposición habló de "infierno fiscal" y de "97 subidas de impuestos" en la legislatura lo que ha hecho que "el 90% de los españoles declare haber perdido poder adquisitivo". Una lista en la que el PP incluye impuestos que se aplican a grandes corporaciones y no afectan directamente a los ciudadanos como la tasa Google, que grava a grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos derivados de publicidad; la tasa Tobin, que se aplica a la compra de acciones, o impuestos a las grandes fortunas, a la banca o a las energéticas.

Génova hace gala de un discurso "anti impuestos" pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó más de cincuenta subidas fiscales: aumentó el IVA —del 18% al 21%—, el IBI —del 10% para el 50% de viviendas—, Sucesiones, Patrimonio e incluso las tasas universitarias. También aumentó en cinco ocasiones el IRPF, recaudando solo con ello 10.600 millones de euros. Para el líder del PP, además, la "presión fiscal" española, que hace referencia a la recaudación de un Estado en proporción a su riqueza, es insostenible. Si se compara con la Unión Europea, es tres puntos más baja que la media.

Feijóo tampoco dijo la verdad cuando afirmó que “la inversión extranjera bruta es un 50% menor que cuando Sánchez llegó al Gobierno”. En 2018, cuando el socialista llegó a La Moncloa fue de 54.785 millones de euros, dato récord desde 1993, según DataInvex. El pasado año fue de 36.813 millones de euros, es decir, la segunda mejor cifra desde 1993, aunque un 33% inferior a la de 2018.