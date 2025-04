Aragón, Galicia o Madrid: la mayoría de comunidades suspende este martes las clases

Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Aragón y Extremadura. Al menos será en esas comunidades en las que los colegios, a pesar de estar abiertos, no impartirán clase este martes, un día después del apagón que dejó a oscuras durante horas a toda la Península.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acordó en la tarde de este lunes que ni los colegios, ni los institutos, ni la universidad tendrán actividad lectiva este martes. Fue la reunión celebrada en el Cecopi la que tomó la decisión, un encuentro celebrado a las 19.00 horas de la tarde en el centro de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, en Toledo, y a la que asistió el viceconsejero de Hacienda del Gobierno regional, Eusebio Robles, que informó que a las 20 horas habían recuperado el suministro eléctrico unos 80.000 abonados de la región, localizados en la zona de Talavera de la Reina y Toledo capital.

La Comunidad de Madrid informó por su parte que mantendrá abiertos todos los centros educativos públicos y concertados, pero estos no tendrán ninguna actividad lectiva. El objetivo, garantizar la atención a los alumnos para los padres que lo necesiten. Según el Gobierno autonómico, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades va a enviar una instrucción a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos para mantenerlos abiertos y garantizar, con un mínimo de profesorado, atención a los alumnos que la precisen.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, coincidió en la medida, anunciada en una comparecencia ofrecida a última hora de la tarde y en la que pidió "paciencia" a toda la población. Según especificó, recibió la llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con él compartió el llamamiento a la responsabilidad y a la calma. Rueda contó también que por la tarde del lunes continuaban sin suministro "zonas muy amplias del territorio gallego" yaconsejó por ello que los desplazamientos que se hagan sean los imprescindibles. En este sentido, también rogó sentido común para acudir a la sanidad pública, donde se va a seguir "dando asistencia", razón por la que ha solicitado un uso "responsable, racional", si cabe más que nunca.

Los centros educativos aragoneses también permanecerán abiertos este martes, pero tampoco ofrecerán actividad lectiva ni los docentes podrán avanzar materia. En este caso fue la consejera de Educación, Tomasa Sánchez, la que lo explicó a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi. Al igual que en Madrid, la decisión de abrir los colegios e institutos pero sin actividad educativa se trasladó a los centros de forma inmediata a través de una instrucción.

La decisión responde, según la consejera, a la necesidad de no perjudicar a los hijos de las familias que decidan que lo más conveniente es que los estudiantes permanezcan en casa. Como quizá haya centros que no hayan recuperado todavía el suministro, Hernández dijo que no se avanzará materia pero se garantizará con el número de docentes necesario que los niños estén atendidos, también en el comedor. El transporte escolar funcionará normalmente.

El Gobierno extremeño fue el último en suspender la actividad lectiva en los centros educativos, según informaron fuentes de la Consejería de Educación, que pretende, dijo, evitar la asunción de riesgos graves que pudieran producirse para la población y los bienes durante esta situación de emergencia. No obstante, especificó también, los centros educativos permanecerán abiertos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró la emergencia de interés nacional en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha como consecuencia del apagón eléctrico que se ha producido este lunes en la Península Ibérica. La declaración de emergencia de interés nacional se produjo a petición de esas siete comunidades y el ministro del Interior asumió su dirección, por lo que le corresponde ordenar y coordinar las actuaciones necesarias para paliar los efectos del apagón, así como la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas comunidades, según ha informado Interior en un comunicado.