Una asociación memorialista pide sancionar al Emérito por sus afirmaciones sobre Franco

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado este sábado una reclamación al Gobierno para que se sancionen las afirmaciones de Juan Carlos I sobre el dictador Francisco Franco en su libro de memorias.

En un escrito dirigido a la secretaría de Estado de Memoria Democrática, la asociación solicita que se estudien las palabras de Juan Carlos de Borbón y se sancionen "con la gravedad que tienen".

Señala que en numerosas noticias que recogen información sobre el libro publicado por el emérito se incluyen frases textuales como: "Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político (...) Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí", que consideran enaltecen la figura del dictador y avalan su acción política.

La citada asociación considera que se trata de afirmaciones contrarias a la ley de Memoria Democrática y que "atacan a la dignidad de las víctimas de la dictadura al alabar el sentido político del dictador".

Ya el pasado día 29 de octubre, la asociación solicitó también la retirada de todos los elementos que hacen referencia a la figura de Juan Carlos de Borbón, ya que fue Jefe de Estado durante la dictadura franquista en dos ocasiones: entre el 19 de julio y el 2 de septiembre de 1974 y entre el 30 de octubre y el 20 de noviembre de 1975.

Para la ARMH en su escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Memoria, le solicitaba que para cumplir con el Artículo 35 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática deben eliminarse las referencias sobre Juan Carlos de Borbón en denominaciones de calles, edificios y "cualesquiera otros elementos".

Este artículo estipula que "se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura".

"Juan Carlos ocupó la jefatura de Estado de la dictadura y eso le convierte en dirigente del franquismo", explica Emilio Silva, presidente de la ARMH. "Presidió consejos de ministros mientras había detenidos y torturados, miles de republicanos muriendo en el exilio sin poder volver a sus casas, censura en la cultura y los medios de comunicación y falta de libertades fundamentales", añadía en el escrito.