La Audiencia absuelve a Villarejo del espionaje a Sacyr por encargo de Repsol y CaixaBank

  • La Sala estima los recursos presentados por el excomisario y el que fuera su socio contra la sentencia que los condenaba por revelación de secretos
El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional, a 19 de marzo de 2024, en Madrid (España).
La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha absuelto al excomisario de Policía José Manuel Villarejo por los trabajos de espionaje realizados para Repsol y CaixaBank con el fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, por los que había sido condenado a ocho años de cárcel. Informa EFE.

En una sentencia fechada este miércoles la Sala estima los recursos presentados por Villarejo y el que fuera su socio, Rafael Redondo, contra la sentencia del pasado mes de mayo, que condenó a ambos por revelación de secretos, pero absolvió a los exdirectivos de Repsol y de CaixaBank que figuraban como acusados.

La Sala ha rechazado en cambio el recurso de la Fiscalía, que inicialmente pedía 40 años de cárcel para el excomisario y 32,5 para Redondo; en su recurso, el ministerio público solicitaba que fueran condenados además por cohecho.

