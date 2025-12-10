La Audiencia absuelve a Villarejo del espionaje a Sacyr por encargo de Repsol y CaixaBank

La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha absuelto al excomisario de Policía José Manuel Villarejo por los trabajos de espionaje realizados para Repsol y CaixaBank con el fin de obtener información del expresidente de Sacyr Luis del Rivero, por los que había sido condenado a ocho años de cárcel. Informa EFE.

En una sentencia fechada este miércoles la Sala estima los recursos presentados por Villarejo y el que fuera su socio, Rafael Redondo, contra la sentencia del pasado mes de mayo, que condenó a ambos por revelación de secretos, pero absolvió a los exdirectivos de Repsol y de CaixaBank que figuraban como acusados.

El 'pendrive' de Leire Díez incluye audios de Cospedal y Villarejo sobre el fiscal Grinda: "Hay que matarlo" Ver más

La Sala ha rechazado en cambio el recurso de la Fiscalía, que inicialmente pedía 40 años de cárcel para el excomisario y 32,5 para Redondo; en su recurso, el ministerio público solicitaba que fueran condenados además por cohecho.