La Audiencia de Madrid corrige a Peinado: no puede investigar la malversación por separado

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar una presunta malversación en el trabajo de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa en una pieza desgajada del procedimiento principal en el que investiga delitos como tráfico de influencias, según recoge EFE.

El juez del 'caso Begoña' actuará con total impunidad disciplinaria hasta que se jubile dentro de un año Ver más

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, la sección 23 de la Audiencia estima parcialmente un recurso de la asesora, Cristina Álvarez, y corrige la decisión del juez de formar una pieza separada, en la que el magistrado propuso que, de llegar a juicio, fuese juzgada por un jurado popular.

Dicen los magistrados que la prueba de "ambos supuestos delitos (tráfico de influencias y malversación) está intrínsecamente unida", lo que "imposibilita la formación de piezas separadas sin que el juez instructor haya aportado razonamiento divergente que pueda alterar esa decisión".

Además, considera que su decisión de abrir una pieza separada es "prematura e inmotivada" al no justificar las razones por las que Peinado cree que los hechos deben ser enjuiciados por separado.