Ayuso celebra que el Supremo "proteja" a su pareja tras la condena al fiscal general

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es una victoria del "Estado de Derecho" según la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En una comparecencia sin preguntas desde la sede del Gobierno regional este viernes —que comenzó una hora después de lo anunciado— afirmó que el 20-N de 2025 "pasará a ser un día histórico para la democracia" porque "un ciudadano particular" obtuvo la "protección y la tutela" del Tribunal Supremo gracias a los cinco votos de los magistrados conservadores, que han emitido ya el fallo antes de redactar la sentencia.

La presidenta madrileña ha defendido a su pareja, Alberto González Amador, sin citarlo por su nombre, como lleva haciendo desde que se conoció el fraude de 350.000 euros reconocido por el propio abogado de González Amador en un correo electrónico que ha provocado la condena del fiscal general por una supuesta revelación de datos. "Se trata de un inadmisible y peligroso atropello, además de un delito que jamás debería haber sucedido en una democracia liberal como la nuestra", alegó, poco después de asegurar que lo ocurrido es "propio de una dictadura".

Después de que se publicara la noticia en marzo del pasado año Ayuso afirmó que su pareja sufría "una inspección salvaje y sacada de quicio" y negó los delitos, afirmando que era Hacienda la que le debía dinero a él. Una información que demostró ser falsa. Para contrarrestarla, inició una operación junto con su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, para hacer caer al fiscal general, como finalmente ha ocurrido, ya que la condena comporta una pena de inhabilitación de dos años, además del pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador.

Ayuso teme "algo desquiciado" por parte de Sánchez tras la condena

El PP consigue golpear a Sánchez a través de la mayoría conservadora del Supremo Ver más

Sin embargo, el principal objetivo de la presidenta madrileña no es García Ortiz, sino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha dedicado la mayor parte de su discurso. Desde su llegada a la Puerta del Sol en 2019, Ayuso ha construido su capital político gracias al enfrentamiento con él. En esa línea, ha asegurado ser víctima de una "campaña orquestada por Moncloa" con el objetivo de acabar con ella "por vías ilegítimas" a través de su pareja. "Este ataque del aparato del Estado a un ciudadano no puede volver a repetirse", señaló.

La madrileña también anticipó algún movimiento por parte del socialista "No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez pero nos tememos algo desquiciado, es su modus operandi", señaló. Y añadió: "Es experto en apagar incendios con más gasolina. Para tenernos despistados, entretenidos. La dirigente del PP pidió también que Sánchez se quede "solo" en el "siniestro muro" que ha levantado y se desmarcó del supuesto "guerracivilismo".

Ayuso ha acusado a Sánchez de utilizar la confrontación para desviar la atención de un tema a otro que genere una polémica mayor es una de las estrategias que mejor sabe utilizar la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno, como ha vuelto a demostrar este viernes.