Ayuso y el PP de Madrid se burlan de la detención de la Flotilla a manos de Israel: "Se acabó el crucero"

La detención de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel cuando se encontraba a escasos kilómetros de la franja de Gaza ha granjeado una oleada de apoyo global a través de movilizaciones en varias ciudades, pero también una campaña de mofa y ridiculización por parte de la derecha y sus satélites mediáticos capitaneada por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las fuerzas israelíes consiguieron impedir el paso a, al menos, 21 de las 44 embarcaciones que partieron desde Barcelona con el objetivo de dar ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja. Durante el recorrido, los ocupantes de estas embarcaciones han denunciado hostigamientos y ataques con drones y ahora el paradero de muchos de ellos es desconocido.

Una circunstancia que no ha impedido a Ayuso burlarse de la Flotilla, a la que se ha referido como "la Asamblea de la facultad flotante". "Si creyera que Israel es genocida, no hubieran ido, pero ya se han dado el baño y a partir de ahora subvenciones para sus chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto. Y esto sigue, y les da igual. Ustedes no quieren la paz", ha espetado la presidenta de la Comunidad de Madrid a la bancada de la Más Madrid, cuya portavoz, Manuela Bergerot, le había preguntado por esta cuestión durante la sesión de control al Ejecutivo.

El portavoz de PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha ido un paso más allá al señalar que lo de la Flotilla es "postureo de turismo bélico" pese a los riesgos que hay para los detenidos. "Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa antes de que la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo", señaló, ridiculizando la iniciativa. "El postureo del turismo bélico para Instagram es más importante para ustedes, porque esto es todo propaganda", añadió, para pasar a defender que "hay un plan de paz de verdad elaborado por EEUU".

Díaz-Pache ha arremetido directamente contra la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se encontraba en uno de los barcos detenidos, y a la que el portavoz del PP de Madrid ha definido como "una gran heroína que se ha sacrificado por todos nosotros bañándose en las calas de Menorca o las islas griegas": "Si Israel tuviera las ganas de hacer daño, dejaría a Colau en Gaza como alcaldesa", dijo, para acabar acusando a Más Madrid de ser terroristas de "Hamás Madrid". Unas palabras que el partido de Bergerot ha pedido retirar del diario de sesiones pero cuya petición ha ignorado el presidente de la Cámara, el popular Enrique Ossorio, que ha acabado pidiendo la retirada de una bandera palestina de los escaños de Más Madrid.

El PP madrileño, sin embargo, no ha sido el único en tratar de ridiculizar la detención de la Flotilla, le han acompañado editoriales en medios de comunicación como Onda Cero y Esradio. Además, las nuevas generaciones del PP también han reaccionado a la noticia a través de su cuenta de X y han celebrado que se haya producido con estas palabras: "Se terminó el crucero".