Baltasar Garzón dice que el juicio al fiscal general "nunca se debería haber producido"

El exjuez Baltasar Garzón ha afirmado que el juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "nunca se debería haber producido", porque, en su opinión, "no hay elementos que sostengan la acusación" que se mantiene en su contra, según informa EFE.

En declaraciones a los medios antes de participar en el II Encuentro sobre Memoria Histórica organizado por la Diputación de Cádiz, Garzón ha dicho seguir con "mucha perplejidad" las sesiones que se celebran esta semana, que, según ha señalado, están dejando "acreditado" que "no existen bases sólidas" para el procedimiento.

El novio de Ayuso siguió buscando un pacto para evitar la cárcel tras la publicación de su confesión Ver más

"Lo estoy siguiendo con mucha perplejidad porque ese juicio nunca se debería haber producido, porque no hay elementos desde mi punto de vista que sostengan la acusación que se mantiene contra el fiscal general", ha afirmado Garzón, quien ha confiado en que "la justicia deje claramente lo que debe ser", una "sentencia absolutoria".

Ha dicho que el origen del caso estuvo en una noticia "errónea y falsa" difundida a partir de una información generada por "un jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid", reconocida como tal por él mismo, ha continuado, y que "dio lugar a una serie concatenada de acontecimientos que, sin más sustento que la voluntad de algunos, han decidido que la persona a la que había que apuntar era el fiscal general del Estado".

El exjuez ha advertido de que el proceso ha causado "un perjuicio a la Administración de Justicia" y ha generado "desconfianza desde la sociedad hacia el sistema judicial", un daño que, en su opinión, "va a tardar tiempo en restablecerse".