Besteiro y alcaldías del PSOE denuncian que el PP "no hizo nada" del plan contra el fuego de 2018

En septiembre de 2018, el pleno del Parlamento gallego aprobó definitivamente las conclusiones de la comisión de estudio que analizó lo ocurrido en la ola de incendios del otoño del año anterior, cuando ardieron 50.000 hectáreas de monte y murieron cuatro personas en apenas dos días. El documento desechaba la tesis terrorista que Alberto Núñez Feijóo había esgrimido como explicación de lo sucedido y, tras escuchar múltiples comparecencias de voces expertas, formulaba un centenar de propuestas en materia de prevención y extinción del fuego.

Aquellas conclusiones fueron apoyadas por el gobernante PP y también por el PSdeG. Los socialistas votaron a favor para "poner deberes a la Xunta" porque consideraban que, de aplicarse, Galicia viviría un "cambio sustancial" en la política forestal con la "recuperación de las políticas del Gobierno de Touriño y de la consellería de Suárez Canal" en la materia. Ocho años después y tras la ola de incendios en la que acaban de arder más de cien mil hectáreas, los socialistas denuncian que parte de la explicación de lo sucedido pasa porque el PP "no hizo nada" para aplicar lo aprobado hace media década.

Como había prometido durante una visita a una aldea arrasada por el fuego de agosto al alcalde de Vilamartín, el también socialista Enrique Álvarez, José Ramón Gómez Besteiro reunió este pasado lunes en Ourense a responsables de alcaldías y portavocías municipales del partido para "analizar lo sucedido y preparar la respuesta política" a los incendios de este verano. "La prioridad durante la ola de incendios fue apagarlos y proteger vidas y bienes", pero "ahora es el momento de pedir responsabilidades", empezando por el incumplimiento de lo aprobado en 2018, considera el secretario general del PSdeG.

Considera Besteiro que "la mayor tragedia no fueron solo los incendios", sino "que su gestión quedase en manos de un PP incompetente, que siempre mira hacia otro lado y nunca asume sus errores". No solo porque la Xunta, señala, tenga "competencias exclusivas en prevención y extinción", sino también porque "en 2018 aprobamos 123 medidas en un dictamen conjunto sobre incendios, el PP tuvo siete años para aplicarlas y no hizo nada". "El resultado –lamenta– lo vimos este agosto: montes abandonados, falta de medios y un rural desprotegido".

A juicio del líder socialista a ese incumplimiento se suma una "actitud negacionista y negligente" de los populares ante la emergencia climática. "No puede combatirse una emergencia global con un Gobierno instalado en la propaganda y en la improvisación", sino que "hace falta planificación, prevención y recursos". En este sentido, Besteiro cree que un buen comienzo sería que la Xunta se sume al "Pacto de Estado contra el Cambio Climático" que plantea Pedro Sánchez, si bien "dudo mucho que lo vaya a hacer: llevan 17 años en el poder y ni siquiera pusieron en marcha las recomendaciones que ellos mismos aprobaron, son incapaces de pasar de la foto a la acción".