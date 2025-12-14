Cerca de un centenar de mujeres del PSdeG firman un manifiesto contra el acoso y en apoyo a Silvia Fraga

Unas 70 mujeres socialistas han firmado un manifiesto abierto "por el feminismo en el PSdeG-PSOE" y en apoyo de su compañera Silvia Fraga, que dimitió de su cargo como secretaria de Igualdad por discrepancias sobre como se gestionó el caso de la denuncia interna por acoso sexual contra José Tomé, exlíder del partido en Lugo.

"No tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo", concluyen en su manifiesto, que está apoyado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y otras regidoras municipales, entre varias decenas más de nombres.

Desde la "lealtad al partido", defienden la necesidad de esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y preservar la integridad de las instituciones, por lo que reclaman "una actuación firme, transparente y coherente" como la única que permitirá mantener la confianza ciudadana y demostrar que "no ha espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres".

En el texto destacan que los hechos conocidos de acoso y denuncias presentadas en el canal interno del partido "causan estupor, vergüenza y desafección" con un partido que "tiene el feminismo gravado en su alma" y advierten que ante la dimisión de Fraga no pueden estar "impasibles", después de el "trabajo ejemplar" que ha desarrollado.

Las firmantes, que se definen como "militantes y mujeres socialistas", se dirigen a sus compañeros y compañeras de militancia, así como a simpatizantes y ciudadanía en general para manifestar públicamente su apoyo a las mujeres víctimas de acoso sexual que denunciaron, por su "acto de valentía".

Reclaman "transparencia en la resolución de estas denuncias" y que se garanticen "procesos rigurosos centrados siempre en la protección de las víctimas", con una respuesta "rápida, clara y contundente" que se base en la "ejemplaridad y la responsabilidad política" sobre todo de quien ocupa cargos orgánicos.

"La tolerancia cero no es un lema, es una exigencia democrática que no admite excepciones ni matices, y forma parte de irrenunciable de los valores socialistas", advierten.

Aparte de lamentar la dimisión de Fraga, que califican como "un acto de compromiso feminista", defienden su trabajo y su trayectoria frente a lo que, aseguran, son "informaciones o interpretaciones que se pretenden deslizar y que no se corresponden con la verdad ni con la manera de Silvia de entender y vivir la política y el feminismo".