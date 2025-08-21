El CGPJ abre otra investigación al juez Peinado por "dejación de deberes" por un caso que archivó

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto otras diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado, que se suman a las quejas del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por archivar una causa después de que se le pasara el plazo de instrucción. El promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha abierto estas diligencias informativas, según ha adelantado este jueves la Cadena Ser y ha confirmado EFE de fuentes jurídicas.

El diputado del PSOE Guillermo Hita presentó esta queja contra Peinado en un procedimiento por presunta malversación en la empresa municipal de transportes de Madrid en la organización de un acto, que fue archivado después de que se agotara el plazo de instrucción. Se suma además a la presentada por Más Madrid en el mes de julio por esta misma causa.

En la queja del socialista se señala a la "dejación de deberes" del juez por no haber prorrogado el plazo de instrucción, pese a que se lo habían pedido con tiempo las acusaciones populares. Desde Más Madrid consideraron que la actuación de Peinado constituye "una negligencia".

Tras dar traslado al juez para que formule sus alegaciones, el promotor deberá decidir si incoa un expediente sancionador o archiva la queja si no aprecia irregularidad alguna por parte de Peinado.

En caso de confirmarse los hechos, la supuesta negligencia del Peinado podría constituir una falta sancionada con multa de hasta 6.000 euros, según fuentes del Consejo consultadas por infoLibre el pasado mes de julio. El artículo 418.11 contempla como infracción grave "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función".

No obstante, la investigación y la propuesta de sanción, según las fuentes consultadas, pueden demorarse más de un año. Llegarán cuando Peinado sea ya un pensionista. El magistrado cumplió los 70 años en 2024, pero en diciembre del año anterior solicitó al CGPJ retrasar su retiro dos años más. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que ese momento se cumplirá en agosto de 2026.

Estas diligencias se suman a las abiertas contra el juez por dos quejas presentadas por el ministro Félix Bolaños tras su interrogatorio como testigo y por la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo en la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.