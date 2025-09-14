China y EEUU se reúnen en Madrid para cerrar un acuerdo sobre los aranceles

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibe hoy domingo en Madrid a dos delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y China en busca de un acuerdo comercial sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok, informa EFE.

La reunión bilateral entre EEUU y China estará encabezada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro He Lifeng, y será la cuarta ronda de contactos tras los celebrados en Ginebra, Londres y Estocolmo.

Entran en vigor los nuevos aranceles de Trump y arrecia la guerra comercial con sus socios Ver más

Albares les dará la bienvenida a las 13.50 horas en el Palacio de Santa Cruz, sede del ministerio.

El encuentro llega tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y que rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30 % para los bienes chinos y el 10 % para los estadounidenses.

Coincide también con la fecha límite fijada por Washington para que expire el permiso de TikTok para operar en territorio estadounidense, el 17 de septiembre.