El Gobierno español prohíbe la entrada de dos ministros israelíes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prohibición de entrada en España de los ministros de Israel de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir — el rostro del supremacismo sionista que puso en su diana a la flotilla humanitaria a Gaza—, y de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Esta decisión ha sido anunciada por el titular de Exteriores, José Manuel Albares, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el plan de nueve medidas anunciado por Pedro Sánchez para presionar a Israel por el genocidio en Gaza. De esta manera responde la Moncloa tras la prohibición de Israel de vetar la presencia en su territorio de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Albares ha rechazado por el momento la ruptura de todas las relaciones con Israel y ha señalado que el listado de sancionados está abierto a otras personas que hagan "inviable" la solución de los dos Estados. No se ha incluido el nombre del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Además, el titular de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha manifestado que no hay fecha de regreso de la embajadora española en Tel Aviv, que ha sido llamada a consultas después de que Israel acusara a España de "antisemita" y "extremista".

"España está comprometida con la paz y los derechos humanos", ha aseverado Albares, que ha recordado que ya han muerto 63.000 personas en Gaza y hay 250.000 palestinos en riesgo de hambruna.

Albares ha dicho que el Gobierno debe actuar ante lo que está sucediendo y en consonancia con el sentir mayoritario de la sociedad española respecto al genocidio en Gaza y la "violencia inaceptable" que sufre Palestina.

Según Albares, "España es el país del mundo que de lejos está haciendo más por Palestina y los civiles". La tensión entre España e Israel ha crecido en las últimas horas. El ministro de Exteriores de ese país, Gideon Saar, aseguró este martes que el Gobierno de España se deja influenciar por el grupo integrista palestino Hamás, lo que, en según su opinión, desestabiliza la región de Oriente Medio.