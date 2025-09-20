Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los aeropuestos de Heathrow, Bruselas y Berlín

Los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Heathrow (Longres) se vieron afectados la pasada noche del viernes por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque que persistía durante la mañana del sábado, lo cual ha provocado demoras y cancelaciones en los principales vuelos, recoge EFE.

En Bruselas, a consecuencia de la incidencia, que supuso que las operaciones de check-in y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa local. El aeropuerto preveía este sábado la salida de 35.000 pasajeros.

"El proveedor de servicios está trabajando activamente en una solución y está intentando resolver el problema lo antes posible", declaró a medios belgas la portavoz Ihsane Chioua Lekhli.

De ese modo, aconsejó a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.

Por su parte, el aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, igualmente informó de que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.

En un mensaje a través de la red social X, Heathrow explicó que la empresa Collins Aerospace, encargada de proporcionar los sistemas de facturación y embarque "para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial" está experimentando "un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen".

"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", agregó.

Del mismo modo, Heathrow pidió a los pasajeros llegar al aeropuerto con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia, o dos horas para vuelos domésticos en el Reino Unido, con el objetivo de "minimizar las interrupciones".

Igualmente, el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por un ciberataque el viernes por la noche que generó tiempos de espera más largos en la facturación y el embarque, así como retrasos.

Mientras tanto, los aeropuertos españoles de la red de Aena están operando "con normalidad" y no se han visto afectados por las incidencias como los ciberataques sufridos en los europeos. Los aeropuertos funcionan "con normalidad" en España, han asegurado este sábado a EFE fuentes de Aena.