Cinco años de la 'ley rider' que nació para ordenar el trabajo en el reparto a domicilio

Su cronología es la siguiente:



25 de septiembre de 2020 - Fecha clave porque una sentencia del Tribunal Supremo declaró que la relación laboral entre un repartidor de Glovo y esta plataforma era de naturaleza laboral (por cuenta ajena), convirtiéndose en el precedente jurisprudencial que impulsó la ley rider.



11 de marzo de 2021 – El Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales alcanzan un acuerdo definitivo sobre el texto de la futura norma.



11 de mayo de 2021 – Dos meses más tarde, el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 9/2021 para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto mediante plataformas digitales; norma que fue publicada al siguiente día en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



9 de agosto de 2021 - Uber Eats, uno de los grandes operadores del sistema, informa de que subcontratará flotas a terceros para cumplir la nueva norma.



12 de agosto de 2021 – Fecha, de la que ahora se cumplen cinco años, que trajo la entrada en vigor de la ley.



18 de noviembre de 2021 – La empresa de reparto Deliveroo anuncia que, desde el 29 de noviembre, cesa sus actividades y abandona España tras la consulta realizada entre sus empleados.



8 de marzo de 2022 - Uber Eats alerta al Gobierno de la falta de repartidores por la ley rider.



10 de agosto de 2022 - El Gobierno asegura que será "implacable" para que se cumpla la ley.



21 de septiembre de 2022 - Uber Eats lanza un nuevo modelo de negocio "híbrido", que combina la contratación a terceros -como estaba haciendo- con el trabajo con autónomos.



25 de octubre de 2023 - El Tribunal Constitucional avala la ley rider, desestimando así el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP.



18 de enero de 2024 - Inspección de Trabajo emite la primera sanción contra Glovo por incumplir la ley rider al emplear de manera fraudulenta a 49 repartidores en Asturias; se suma a dos sanciones millonarias anteriores sobre hechos en los que no regía aún dicha norma.



14 de octubre de 2024 - La Unión Europea aprueba definitivamente la directiva sobre trabajadores de las plataformas, que busca evitar la proliferación de los falsos autónomos y mejorar las condiciones laborales en estas empresas.



1 de diciembre de 2024 - Entra en vigor la directiva comunitaria relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas.



2 de diciembre de 2024 - Glovo anuncia que contratará a sus repartidores.



17 de junio de 2025 - Comienza un juicio mediático por la demanda de Just Eat a Glovo al considerar que Glovo hacía competencia desleal y le reclamaba 295 millones por recurrir a falsos autónomos; la sentencia en primera instancia desestimó la demanda de Just Eat.



1 de julio de 2025 - Glovo cambia el modelo laboral y contrata a 14.000 repartidores.



15 de enero de 2026 - Uber Eats anuncia que dejará de colaborar con repartidores autónomos para "reafirmar su compromiso con el cumplimiento de la ley rider.



11 de marzo de 2026 - Glovo anuncia un ERE que afectará a cerca de 750 repartidores de toda España; una decisión que llega menos de un año después de que la compañía pasara a contratar a los rider para adaptarse a la ley.



4 de mayo de 2026 - Uber Eats informa de que tiene pendiente el pago de 110 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales relativas a 60.000 repartidores, dentro del proceso de laboralización impulsado tras la ley rider.



2 de diciembre de 2026 – El próximo 2 de diciembre finaliza el plazo para que todos los Estados miembros adapten la directiva comunitaria sobre los rider.