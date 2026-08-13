Cinco años de la 'ley rider' que nació para ordenar el trabajo en el reparto a domicilio

Este miércoles
se cumplen cinco años desde que la ley rider entró en vigor. La norma nació tras el "boom" de teléfonos inteligentes y plataformas digitales de reparto de comida a casa que impulsaron esta tendencia y que operaban en su mayoría con autónomos. Un lustro después, el sistema es muy diferente.
El hecho de que
los repartidores de los productos funcionaran como "falsos autónomos" se situó en el centro de la polémica desde el inicio de este fenómeno del "delivery".
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Por ello,
administraciones, sindicatos y patronales impulsaron esta norma, que ha impactado de lleno en el sector y en sus operadores, con procesos judiciales y movimientos empresariales de calado.
Su cronología es la siguiente:
25 de septiembre de 2020 - Fecha clave porque una sentencia del Tribunal Supremo declaró que la relación laboral entre un repartidor de Glovo y esta plataforma era de naturaleza laboral (por cuenta ajena), convirtiéndose en el precedente jurisprudencial que impulsó la ley rider.
11 de marzo de 2021 – El Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales alcanzan un acuerdo definitivo sobre el texto de la futura norma.
11 de mayo de 2021 – Dos meses más tarde, el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 9/2021 para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto mediante plataformas digitales; norma que fue publicada al siguiente día en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
9 de agosto de 2021 - Uber Eats, uno de los grandes operadores del sistema, informa de que subcontratará flotas a terceros para cumplir la nueva norma.
12 de agosto de 2021 – Fecha, de la que ahora se cumplen cinco años, que trajo la entrada en vigor de la ley.
18 de noviembre de 2021 – La empresa de reparto Deliveroo anuncia que, desde el 29 de noviembre, cesa sus actividades y abandona España tras la consulta realizada entre sus empleados.
8 de marzo de 2022 - Uber Eats alerta al Gobierno de la falta de repartidores por la ley rider.
10 de agosto de 2022 - El Gobierno asegura que será "implacable" para que se cumpla la ley.
21 de septiembre de 2022 - Uber Eats lanza un nuevo modelo de negocio "híbrido", que combina la contratación a terceros -como estaba haciendo- con el trabajo con autónomos.
25 de octubre de 2023 - El Tribunal Constitucional avala la , desestimando así el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP. ley rider
18 de enero de 2024 - Inspección de Trabajo emite la primera sanción contra Glovo por incumplir la ley rider al emplear de manera fraudulenta a 49 repartidores en Asturias; se suma a dos sanciones millonarias anteriores sobre hechos en los que no regía aún dicha norma.
14 de octubre de 2024 - La Unión Europea aprueba definitivamente la directiva sobre trabajadores de las plataformas, que busca evitar la proliferación de los falsos autónomos y mejorar las condiciones laborales en estas empresas.
1 de diciembre de 2024 - Entra en vigor la directiva comunitaria relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas.
2 de diciembre de 2024 - Glovo anuncia que contratará a sus repartidores.
17 de junio de 2025 - Comienza un juicio mediático por la demanda de Just Eat a Glovo al considerar que Glovo hacía competencia desleal y le reclamaba 295 millones por recurrir a falsos autónomos; la sentencia en primera instancia desestimó la demanda de Just Eat.
1 de julio de 2025 - Glovo cambia el modelo laboral y contrata a 14.000 repartidores.
15 de enero de 2026 - Uber Eats anuncia que dejará de colaborar con repartidores autónomos para "reafirmar su compromiso con el cumplimiento de la ley rider.
11 de marzo de 2026 - Glovo anuncia un ERE que afectará a cerca de 750 repartidores de toda España; una decisión que llega menos de un año después de que la compañía pasara a contratar a los rider para adaptarse a la ley.
4 de mayo de 2026 - Uber Eats informa de que tiene pendiente el pago de 110 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales relativas a 60.000 repartidores, dentro del proceso de laboralización impulsado tras la ley rider.
2 de diciembre de 2026 – El próximo 2 de diciembre finaliza el plazo para que todos los Estados miembros adapten la directiva comunitaria sobre los rider.