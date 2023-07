El voto CERA alcanza las 233.000 papeletas y la participación crece con fuerza frente a 2019

11:52 h

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha censurado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, espere "tumbado" a la espera de que los demás crean que "es él o nada" para presidir el Gobierno, y pretenda "una investidura lo más barata posible". Además, ha insistido en pedir a Sánchez un programa y planteamientos para Euskadi si quiere los votos jeltzales, y ha dicho que ahora los socialistas solo quieren hablar de la Mesa del Congreso.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha confirmado que "estamos hablando entre todos" sobre la composición de la Mesa del Congreso y que "aún es pronto" para saber qué va a suceder, ya que hay que abordar "muchas cuestiones como los grupos, los servicios o las comisiones".

También ha dicho que mientras el PP se alinee con Vox "no tiene nada que hacer". "Lo dijimos claramente durante la campaña, no es algo nuevo. Dijimos que si estaba Vox, no había nada que hacer, ni siquiera hablar", ha señalado Esteban.

En cuanto a Pedro Sánchez, ha dicho que pretende lograr su investidura "lo más barata posible". "Pero existen unos pasos. Primero, el Rey debe decidir a quién habilita y, cuando lo haga con Sánchez, este deberá decidir con quién va. Parece que nos necesita a todos. Nos llamará y nos deberá explicar qué quiere hacer, y hablaremos sobre nuestro programa. Es un proceso y llegará su momento, pero el PSOE ahora sólo quiere hablar de la Mesa", ha explicado.