Las comunidades del PP rechazan enviar a Sanidad los datos de sus cribados de cáncer

Las comunidades del PP no enviarán al Ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados de cáncer que les reclamó tras los fallos detectados en el de Andalucía porque, además de que estos programas son competencia exclusiva de las autonomías, creen que se les ha pedido por "confrontación política", informa EFE.

Fuentes autonómicas y del PP han informado a EFE de que las autonomías populares han consensuado una misiva en la que argumentan a la ministra de Sanidad, Mónica García, su negativa a facilitarle los datos e indicadores de sus programas de cribados de los cánceres de mama, colon y cérvix de los últimos cinco años como ya hizo con Andalucía unos días antes.

Una negativa que Mónica García no ha tardado en censurar en sus redes sociales: "Maniobra política es ocultarle los datos de cribados de cáncer a la ciudadanía amén de una confesión explícita de que no son buenos datos. Los gobiernos del PP no le ocultan la información al Ministerio, se la ocultan a los y las ciudadanas", ha criticado.

Un petición "improcedente" y que busca la confrontación

La carta que las comunidades populares están enviando al Ministerio, indican las fuentes consultadas, es prácticamente la misma, aunque con algunos cambios.

En la suya, la consejera madrileña, Fátima Matute, precisa a la ministra que Madrid no piensa contribuir a una iniciativa que, lejos de mejorar los programas, "parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política".

Así, reprocha a Mónica García que trate de "fiscalizar y 'manosear' de forma maliciosa el trabajo que desde hace años realizan las comunidades autónomas".

También le aclara que los programas de cribado poblacional son "competencia exclusiva de las comunidades autónomas" y su "implantación, seguimiento y evaluación se vienen realizando desde hace años con plena autonomía, profesionalidad y éxito contrastado".

Matute subraya que, por el contrario, el Ministerio de Sanidad "no dispone de una red propia de cribados, ni de sistemas de información actualizados o indicadores de calidad asistencial que vayan más allá de los meros datos de cobertura y participación".

Por todo ello, y ante la ausencia de un acuerdo tomado en el seno del Consejo Interterritorial al respecto, califica de "improcedente" que se les exija en este momento la información solicitada. "La cooperación debe basarse en el respeto competencial y en objetivos reales de mejora asistencial, no en la utilización partidista de la salud pública", concluye.

Sanidad elude sus responsabilidades

Igualmente, la Conselleria valenciana coincide en que "no considera procedente" remitir al Ministerio la información solicitada sobre los programas de cribado poblacional y no colaborará en una iniciativa que "parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política y a una maniobra destinada a distraer la atención pública de las graves carencias en la gestión sanitaria del propio Ministerio", según la misiva a la que ha tenido acceso EFE.

Desde Murcia critican que Sanidad haya pedido esa información sin haber establecido previamente el modelo para enviarlos ni haber desarrollado el sistema informático necesario, lo que imposibilita una transmisión homogénea de datos por parte de todas las comunidades.

Además, acusa a García de pretender eludir sus responsabilidades directas, como la falta de médicos o la actualización del estatuto marco, sostienen fuentes de su consejería.

Mientras, en Galicia y Baleares aseguran a EFE haber recibido la petición del Ministerio, pero señalan que aún no le han dado respuesta.

Andalucía pide un Interterritorial extraordinario

En Andalucía, primera comunidad a la que Sanidad hizo esta petición que después amplió al resto, no le negarán en ningún caso la información, según trasladan a EFE fuentes de su Consejería.

Pero en su misiva, el consejero andaluz Antonio Sanz propone una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Salud para abordar la situación en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Sanz pide que se establezcan los criterios con los que poder trasladarle la información requerida, dado que los 22 indicadores incluidos en el documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del SNS "se encuentran en revisión, debido a las dificultades manifestadas por varias comunidades".

"Reiteramos la disposición a colaborar estrechamente con el Ministerio de Sanidad con el objetivo real de la mejora asistencial de un reto tan importante para la Salud Pública como es el cáncer, evitando una utilización partidista", ha recalcado.

Canarias sí responderá

Sanidad pide a las comunidades datos de sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix Ver más

Por su parte, fuentes del Gobierno de Canarias, de coalición entre Coalición Canaria y el PP, ha señalado que ha recibido la petición del Ministerio y no se negará a contestar.

Tanto la Presidencia del Ejecutivo autonómico como la Consejería de Sanidad están dirigidas por Coalición Canaria.

En La Rioja subrayan que desde hace tiempo las consejerías mandan información sobre ésta y otras materias y recalcan que en esta comunidad siempre se ha colaborado en todo lo que suponga una mejora de la prevención y la salud de los ciudadanos, desde el consenso y con el único propósito de mejorar la atención sanitaria.