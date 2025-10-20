El nuevo consejero de Sanidad de Andalucía, en los toros durante el Día del Cáncer de Mama

Antonio Sanz ha sido el hombre elegido por el presidente andaluz, Juanma Moreno, para llevar la cartera de Sanidad después de la dimisión de Rocío Hernández por los fallos en los cribados en el cáncer de mama. De esta manera, el gaditano se ha convertido en la pieza fuerte de la Junta, ya que también tiene en sus manos el departamento de Presidencia, y en el dirigente clave para hacer frente al escándalo sanitario.

Sanz tomó posesión de la nueva cartera el pasado miércoles en un acto en el que Moreno Bonilla le pidió directamente que ejerciera como “un revulsivo” con “toneladas de diálogo” en Sanidad, que escala, según dijo el presidente, “a primera consejería del Gobierno andaluz”.

Y a los cuatro días de su toma de posesión, este domingo se celebraba el Día Mundial del Cáncer de Mama. El nuevo consejero se reunió por la mañana con la secretaria general de Salud Pública y el director general del ramo, sin atender luego a la prensa para hablar de su plan sobre los cribados, y puso sólo un tuit con el mensaje: “Recordamos que la prevención y la investigación son claves. Gracias a todos los profesionales sanitarios que cada día acompañan, cuidan e investiga. Sois esenciales. Confiemos en nuestra sanidad pública”.

Pero el nuevo consejero no hizo ningún acto público con motivo de este día. En cambio, sí tenía en su agenda como plato fuerte, por la tarde, acudir a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a la final de la Liga Nacional de Novilladas. De hecho, dio más recorrido en redes a este acto que al Día del Cáncer de Mama, ya que publicó dos tuits propios sobre la corrida y retuiteó otro del Gobierno andaluz.

La novillada en Sanlúcar

En Sanlúcar de Barrameda, Sanz aprovechó para anunciar que este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica la convocatoria de la tercera edición de los Premios Andalucía de Tauromaquia para “reconocer la labor meritoria de personas, entidades e instituciones que contribuyen a la difusión, defensa y promoción de la cultura taurina".

Toni Valero (IU): "Moreno Bonilla ha mentido desde el minuto uno con los fallos de los cribados" Ver más

Allí el consejero remarcó: "Andalucía ha sido, es y será taurina, y el Gobierno de la Junta apostará siempre por ella". “La tauromaquia es tradición, cultura, espectáculo y también turismo y economía y, en ningún caso es irrelevante, como dijo el ministro Ernest Urtasun", remarcó. Para ahondar: “El mundo del toro es un motor económico, pues miles de personas viven gracias a la tauromaquia y a los servicios que genera, además de ser un foco de atracción turística para beneficio de hoteles y restaurantes".

Esta final de novilladas fue retransmitida, además, en directo por Canal Sur. La cadena pública está en el ojo del huracán también en estos momentos después de la dimisión de su Consejo Profesional la semana pasada tras seis meses del bloqueo de su renovación. Este órgano, que vela por la independencia y la objetividad del ente, ha denunciado que se ha dedicado el triple de tiempo a la retirada del torero Morante de la Puebla (6 minutos y 38 segundos) frente al fallo de los cribados del cáncer de mama (1 minuto y 50 segundos).

Sanz ha dado una entrevista este lunes, en cambio, en el periódico El Mundo, en el que dice: “Un solo error me rompe el corazón. Con los cribados actuamos en días”. Y lanza este mensaje al PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía: “No piensan en las mujeres, están en destruir al Gobierno andaluz”.