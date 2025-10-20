Toni Valero (IU): "Moreno Bonilla ha mentido desde el minuto uno con los fallos de los cribados"

“Juanma Moreno está más preocupado por su propio futuro que por resolver la crisis de los cribados del cáncer de mama”. El líder de IU en Andalucía, Toni Valero, cree que se le ha caído “la careta” al presidente andaluz durante estas semanas y advierte de que el popular ha mentido desde “el minuto uno” porque las asociaciones avisaron a la Junta del problema desde hace tiempo.

Valero, que también es diputado en el Congreso, ha sido el encargado llevar a la Fiscalía la denuncia de IU y cree que puede haber responsabilidades penales por parte de los responsables de Salud del Gobierno andaluz. Todo ello enmarcado, según su opinión, en un plan del Partido Popular para desmantelar los servicios públicos frente a las transferencias históricas hechas por el Gobierno central a las comunidades.

¿Qué le parece el nombramiento de Antonio Sanz al frente de la Consejería de Salud?

Es muy ilustrativo que Moreno nombre a quien también se encarga de los incendios: a la persona que tiene para emergencias la ha puesto en una situación de emergencia. En segundo lugar: no tiene banquillo y no tiene un perfil que le permita hacer un giro de 180 grados en la consejería. Es continuismo. Y en tercer lugar: demuestra que está buscando política de imagen. Moreno Bonilla está más preocupado por su propio futuro y por cómo queda en esta crisis que por cómo se resuelve esta crisis para las víctimas de esta negligencia.

Izquierda Unida dice que ahora se está viendo la verdadera cara de Moreno en esta crisis.

Llevamos mucho tiempo denunciando que esa imagen de moderado era pura fachada porque en sus políticas no le tiembla el pulso de seguir la agenda ultra. El rodillo de la mayoría absoluta lo está aplicando sin piedad. Ahora ya es vox populi porque hay un contraste evidente entre el sufrimiento y su reacción. Desde el primer minuto ha intentado salir él del atolladero y no reconfortar a las víctimas. Se ha caído su careta.

Han llevado a la Fiscalía el fallo en los cribados, ¿hay responsabilidades penales por parte de los responsables de Salud de la Junta?

Sin duda. Puede haberse cometido el delito de homicidio imprudente porque es obvio. Las asociaciones ya han dicho que hay casos de mujeres fallecidas. También puede haber lesiones imprudentes. ¿Cuántas mujeres han tenido tratamientos más agresivos tras no comunicarles las pruebas? Y también está encima de la mesa el delito de omisión del deber de prestar servicio sanitario.

Moreno Bonilla es pura fachada

La Junta ha cifrado en dos mil los casos afectados por los fallos de los cribados, ¿creen que ese número puede ser mayor?

En absoluto, es la punta del iceberg. Y no están dando cifras de pruebas diagnósticas desde 2018. Esta semana están apareciendo más casos.

¿Debería dimitir Moreno Bonilla?

Esto debería tener una respuesta a la altura del daño moral y del impacto que se está viviendo. Se debería hacer justicia con las víctimas y el plan de choque debería conllevar un reforzamiento serio y de verdad de la sanidad pública. Y Moreno Bonilla se tiene que ir. Ha hecho perder la credibilidad y la confianza en las instituciones y en nuestro sistema sanitario. Pero esto no es fruto de un error, sino de un plan de desmantelar lo público y engordar la sanidad privada. Al final las víctimas son los ciudadanos.

¿Ha colapsado el sistema andaluz de salud?

En ciertos aspectos sí. Ha habido colapsos parciales en determinados niveles y ahora lo vemos en el tema de los cribados.

¿Este fallo puede hacer que las mujeres vayan en masa a la sanidad privada a hacerse mamografías?

Efectivamente, el deterioro de lo público está provocando que muchos pacientes se vayan a la privada. Muchas mujeres, al no tener respuesta, se han ido a la privada a hacerse pruebas. Pero es un trasvase forzado, no es un ejercicio de libertad. Se va a la opción que a uno le queda porque la pública le cierra la puerta. Hay una absoluta desconfianza respecto a la gestión del PP.

Esto no es fruto de un error, sino de un plan de desmantelar lo público

¿Qué opina de que los tres últimos gestores del SAS estén imputados?

La privatización suele ir de la mano de la corrupción. Demuestra que no es el problema de un consejero, sino de un modelo. Un derecho fundamental como la salud no puede estar sujeto a las leyes del mercado del máximo beneficio.

En el Parlamento dijo el presidente andaluz que se habían externalizado “cero” mamografías, pero luego se ha desvelado que hay un contrato licitado para 300.000 pruebas, por más de cinco millones de euros, con una empresa privada granadina. ¿Ha mentido Moreno?

Ha mentido y ha intentado escurrir el bulto. Ha mentido desde el minuto uno. Desde hace más de un año las asociaciones han advertido de lo que estaba sucediendo. El problema ya no es que mienta, sino que no rectifique.

Hay que revisar todas las pruebas diagnósticas

Ante esta crisis, ¿qué debería hacer la Junta de Andalucía?

Hay que hacer una revisión de todas las pruebas diagnósticas y ampliarlas a otros casos sobre los que hay dudas. Además, tiene que haber un reforzamiento de la sanidad pública para no volver a la externalización. También hay que cambiar el modelo para que se garantice el derecho a la salud desde lo público con garantías. Moreno Bonilla lleva dos legislaturas regando con dinero a la sanidad privada y precarizando a los sanitarios de la pública.

El Gobierno andaluz se defiende diciendo que ha aprobado el mayor presupuesto en sanidad, ¿qué le parece?

Las cifras son contundentes. Andalucía recibió en 2023 cerca de 14.400 millones de euros para gasto sanitario a través de transferencias del Gobierno central. Son cifras históricas por parte del Ejecutivo de coalición. No hay un problema de falta de recursos, sino de gestión y de derivar fondos a conciertos con clínicas privadas. El número de asegurados ha crecido exponencialmente a pesar de que se ha recibido mucho más dinero para la pública.

La crisis de los cribados se produce a menos de un año de que haya elecciones en Andalucía. Moreno confesó a los periodistas en los corrillos en el Palacio Real durante la celebración de la Fiesta Nacional que puede perder la mayoría absoluta. ¿Puede pasar?

Hay una corriente de fondo en Andalucía que viene más allá de la crisis de las mamografías que atiende a la insatisfacción y la incertidumbre que le genera a la gente la gestión sanitaria del PP. La marea blanca se lleva movilizando años. El mundo rural está muy agitado por la falta de atención sanitaria. Ahora Moreno Bonilla ya no puede desviar la atención hacia el Gobierno de coalición. Y hay otro problema grave: la crisis de la vivienda.

Vamos a presentar una papeleta de unidad con las fuerzas políticas que quieren la unidad

El presidente andaluz dijo en esa conversación que esta crisis no beneficia electoralmente a la izquierda, sino que gana Vox con estos “líos”. ¿Perciben esa fuerza de los de Santiago Abascal?

Es cierto que la ultraderecha tiene el viento a favor porque hay cambios hacia ciertos valores más conservadores. Pero puede que Moreno Bonilla haya hecho esa aseveración porque quiere jugar a lo que hizo en las otras elecciones: ante el miedo a la ultraderecha, yo soy el que puede pararlos. Pero la gente ya ha visto cómo gobierna practicando políticas de la ultraderecha sin ningún tipo de empacho. El modelo de Vox también es privatizador.

¿Habrá confluencia y papeleta de unidad a la izquierda del PSOE?

Vamos a presentar una papeleta de unidad con las fuerzas políticas que quieren la unidad. Es una perogrullada, pero es importante. Quien quiera la unidad va a tener la papeleta de Por Andalucía. La estamos trabajando con los partidos, con la gente y con los líderes de los movimientos sociales. El tiempo de los partidos ya ha pasado y es el tiempo de unidad con la gente. Si hay alguna fuerza política, que hoy estando dentro de Por Andalucía, se presenta sola, saldrá muy penalizada y tendrá que explicarlo ante sus votantes.