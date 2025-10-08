Podemos y Sumar cargan contra el PSOE por su abstención en la derogación de la protección de los toros

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ambos de Sumar, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra han arremetido contra el PSOE por abstenerse en el rechazo del Congreso a debatir la derogación de la protección cultural de los toros.

"Hoy el Partido Socialista ha impedido que salga adelante la ILP para acabar con el sufrimiento animal. No ha estado a la altura de nuestro país moderno y animalista", ha publicado Yolanda Díaz en las redes sociales

Ernest Urtasun, titular de Cultura, ha comentado que la iniciativa legislativa popular para derogar la ley que protege la tauromaquia ha caído "no por falta de apoyo social, sino por un cambio de voto del PSOE, que se ha alineado con PP y Vox para vetar su debate".

"Es una oportunidad perdida para avanzar hacia un país que diga con claridad: la tortura no es cultura", ha opinado Urtasun, quien ha subrayado que "pueden retrasar el cambio, pero no detenerlo".

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha publicado también en redes que el PSOE "ha tumbado" la iniciativa y "lo ha hecho al lado del PP y Vox y contra el sentir mayoritario de la sociedad".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "indignante" la abstención del PSOE "que se había comprometido a votar que sí. Es lamentable”, ha publicado Belarra en un mensaje en X.

Belarra ha añadido: "Le dejamos muy claro al PSOE que vamos a seguir trabajando hasta que la tauromaquia se elimine para siempre, porque la cultura no es mi tortura".

El Congreso ha rechazado este martes tramitar una proposición de ley de iniciativa legislativa popular que pretendía retirar a la tauromaquia la categoría de patrimonio cultural y que cada comunidad autónoma pudiera decidir si la prohíbe o apoya.

Se trata de una iniciativa denominada 'No es mi cultura', cuyo objetivo era derogar la Ley 18/2013 para la Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural y que fue avalada con más de 600.000 firmas certificadas, que se presentaron en el Congreso el pasado mes de febrero, tras una campaña que comenzó justo un año antes.

Finalmente, la toma en consideración ha sido rechazada en el Pleno por 169 votos en contra, 118 abstenciones y 57 votos a favor.

En contra han votado el PP, Vox y UPN, por considerar que se trata de “censurar y prohibir la cultura popular”, ha asegurado la diputada popular Soledad Cruz-Guzmán, para quien este debate sobre los toros no es más que “una nueva cortina de humo” del Gobierno que se “doblega continuamente a las exigencias de sus socios”.

El PSOE por su parte se ha abstenido y ha argumentado que el apoyo ciudadanos a la iniciativa obliga a “gestionar con serenidad hasta qué punto nuestra sociedad es plural”, por lo que ha pedido mantener este debate entre quienes quieren prohibir los toros y quienes los defienden “con más cabeza fría que ruido” y con “respeto y diálogo”.