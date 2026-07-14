Las condenas por delitos sexuales crecen en 2025 un 15% en adultos y un 6% en menores

Las condenas por delitos sexuales crecieron en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1% con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2%.

Son los datos que ha dado a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población condenada adulta y menor de edad de 2025, que reflejan que los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año o en ejercicios anteriores, disminuyó un 0,2%, mientras que en caso de los menores, descendió un 1,8%.

Los delitos más frecuentes en la población adulta fueron los relacionados con la seguridad vial (22,4% del total), lesiones (17,3%) y hurtos (16,4%).

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 4.531 adultos condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, cometidos ese año o en anteriores. Es un 15,1% más que el año anterior y la mayoría de los condenados —el 97,6%— son hombres.

En el caso de los menores de edad, hubo 584 condenados —el 97,1% varones—, un 6,2% más que en 2024.

Los adultos cometieron 6.210 delitos, un 18,7% más que en 2024. De este total, 1.461 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 63 fueron consideradas violación; y 3.146 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 131 fueron consideradas violación.

Por su parte, los menores de edad cometieron 841 delitos, un 1,9% más que en 2024. De este total, 491 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 70 fueron consideradas violación; y 250 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 31 fueron consideradas violación.

Los delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años.

Población adulta condenada

Durante 2025 fueron inscritas en el Registro Central de Penados 306.237 personas adultas condenadas —de 18 y más años— con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un 0,2% menos que el año anterior. El 80% eran varones y el 20%, mujeres.

La tasa de condenados por cada 1.000 habitantes fue de 7,4 —en los hombres, 12,2, y en las mujeres, 2,9—. Por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de 21 a 30 años.

La mayor parte de la población condenada tenía nacionalidad española —70,2%—. No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes, la de nacionalidad extranjera —15,3— fue 2,5 veces superior a la de nacionalidad española —6,1—.

El 73,9% de los condenados lo fue por un solo delito y el 26,1%, por más de uno.

En 2025 se inscribieron 461.224 delitos cometidos, un 1,2% más que en el año anterior. Los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial —22,4%—, los de lesiones —17,3%— y los hurtos —16,4%—.

Las mayores tasas de delitos cometidos por la población condenada se dieron en Ceuta —21,3—, Melilla —15,1— y Baleares —14,3—. Por el contrario, Castilla-La Mancha —8,9—, la Comunidad de Madrid —9,1— y Galicia —9,7— presentaron los valores más bajos.

Población condenada menor de edad

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.245 condenados de entre 14 y 17 años con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un descenso del 1,8% respecto al año anterior.

El 80,5% de la población condenada menor de edad fueron varones y el 19,5%, mujeres. La tasa de población condenada menor de edad fue de 6,2 —9,6 en hombres y 2,5 en mujeres— y el grupo de 17 años fue el que tuvo la mayor tasa.

La mayoría de la población condenada menor de edad tenía nacionalidad española —78,5%—. Sin embargo, la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años entre la población extranjera —10,2— fue casi el doble que entre la española —5,6—.

Tres de cada cinco condenados cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco, más de una.

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Se inscribieron 24.279 infracciones penales cometidas por menores, un 1,1% menos que en el año anterior. Los delitos de mayor incidencia fueron las lesiones —33,4%—, los robos —15%— y las amenazas —9,4%—.

Las mayores tasas de infracciones penales se dieron en Ceuta y Melilla —con 114,8 y 54,6, respectivamente— y en Asturias —23,4—. Por el contrario, la Comunidad de Madrid —6,9—, Castilla-La Mancha —7,3— y Murcia —7,8— presentaron los valores más bajos.

La siguiente tabla muestra, por comunidades, la tasa de delitos cometidos por menores y mayores de edad condenados en 2025: