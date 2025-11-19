Podemos considera "muy graves" los indicios de corrupción de Cerdán y exige explicaciones

Podemos ha calificado como “muy graves” los nuevos indicios de corrupción contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha exigido al PSOE explicaciones y que rompa "con las empresas corruptoras"

Fuentes de la formación morada han mostrado su preocupación ante los “muy graves” indicios "que apuntan a la existencia de un trama mediante la que Acciona habría obtenido adjudicaciones de obra pública a cambio del pago de comisiones a Servinabar, empresa que posteriormente costeó gastos de Santos Cerdán y su entorno".

Podemos entiende que las novedades de la instrucción judicial sugieren que Servinabar "sería una empresa pantalla cuya función era recibir los pagos irregulares de Acciona y canalizarlos hacia los beneficiarios de la trama, entre los que figura el ex secretario de Organización socialista".

"Este esquema, habitual en las tramas de corrupción bipartidista, -ha referido Podemos- requiere de la participación de cargos públicos con capacidad de influir en la adjudicación de obras, por lo que califica de imprescindible revisar las licitaciones bajo sospecha y que se depuren responsabilidades".

Podemos exige al PSOE "que suspenda los contratos con las empresas corruptoras, que colabore con la justicia y que explique cómo es posible que la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo operara sin que, supuestamente, nadie más lo advirtiera".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado nuevas participaciones en la empresa Servinabar, que servirían para acreditar que Santos Cerdán es el propietario del 45% de la empresa liderada por Antxon Alonso, que cuenta con el 51%.

Ahora la UCO ha localizado un contrato de compraventa de participaciones -fechado el 12 de diciembre de 2016- por el que una tercera persona bajo el nombre de "AritzSantamaría" habría adquirido 120 participaciones de Servinabar, con lo que tendría el 4%.

Así lo exponen los investigadores en el informe sobre la relación de Acciona Construcción y Servinabar, que si bien está "inescindiblemete" ligado a Cerdán, no constituye un informe patrimonial sobre él, ya que éste, según anuncia la UCO, "será realizado en un escrito aparte".