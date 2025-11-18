Sánchez dice que "es el tiempo de la Justicia" ante el informe de la UCO sobre Cerdán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este martes que "es el tiempo de la Justicia" tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha ratificado que el Ejecutivo y el PSOE actuaron desde el primer momento con contundencia en este caso, informa EFE.

Sánchez se ha referido a ese informe de la UCO en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi.

El documento de la UCO de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada a Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 por ciento de cada adjudicación.

Sánchez ha reiterado que el Gobierno y el PSOE asumieron sus responsabilidades y toca esperar al desarrollo de las investigaciones.

Por otro lado, ha respondido con un 'no' rotundo a la pregunta de si tuvo conocimiento de que el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, asistió a una reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez, y si le reportó el contenido de la misma.

Díez declaró este lunes ante el juez que, en abril de 2024, mantuvo dos reuniones en la sede del partido con Santos Cerdán porque, en su faceta de periodista, tenía documentos del caso Villarejo contra el partido.

A una de esas dos reuniones, según la declaración que hizo después también ante el juez el empresario Javier Pérez Dolset, acudió Antonio Hernando cuando era director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

La reacción del PP

Tras conocerse el informe de la UCO, fuentes del PP han declarado que "la única salida" para Sánchez es colaborar "de verdad" con la justicia y presentar de forma inmediata su dimisión.

La vicesecretaria de Regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho, en unas declaraciones remitidas por su partido este martes, que el informe concluye que "los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez habrían cobrado comisiones ilegales" por adjudicaciones de obra pública del Gobierno.

Además, el PP da por acreditado que el PNV, después de apoyar la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa en 2018, "exigió nombramientos en puestos claves justo del ministerio que daba esas adjudicaciones, a cambio de mantener el apoyo parlamentario" al recién investido presidente.

Todo ello, ha afirmado Gamarra, da como resultado que lo que se "vendió a todos los españoles como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción en realidad fue un acuerdo para institucionalizarla".

Para el PP, los máximos colaboradores de Pedro Sánchez "se han hecho de oro", y también Antxon Alonso, socio de Cerdán, que pactó con Bildu y con el PNV su apoyo a la moción de censura y que "fue recibido con honores en Ferraz".

Acciona suspende a dos de sus trabajadores

Por su parte, el grupo de construcción y energía Acciona ha suspendido de sus funciones de forma cautelar a los empleados Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, citados como investigados por el juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, "sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad".

La compañía ha negado en un comunicado que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y ha defendido que, en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar, "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".

Acciona ha reaccionado así tras la decisión del magistrado instructor del caso Koldo de citar como investigado al exdirectivo Justo Vicente Pelegrini, con el que ya terminó su relación laboral, así como a otros dos trabajadores de esta empresa. El grupo niega haber obtenido "ninguna ventaja indebida en dichos procedimientos", a pesar del informe de la UCO.

Acciona subraya su confianza en el sistema público de contratación y su convicción en la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación, aunque insiste en que se reserva el ejercicio de acciones legales en caso de que se desprendiera algún perjuicio directo de las investigaciones.

El grupo recalca que ya terminó su relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, hasta entonces director de Construcción para España, además de resolver el pasado junio todos los contratos y acuerdos de asociación vigentes con Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Acciona subraya que, de entre las más de 30.000 empresas colaboradoras o proveedoras del grupo, la facturación agregada de los proyectos con Servinabar entre 2015 y 2015 ascendió tan solo a 5,7 millones de euros.

La empresa recalca que ha venido colaborando con la Justicia desde el inicio de estas actuaciones y que continuará haciéndolo con el fin de esclarecer los hechos investigados.

Además, Acciona "adoptará las medidas oportunas en caso de que finalmente se acredite que alguno de sus empleados ha incurrido en conducta irregular".