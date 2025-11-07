El consorcio encabezado por Sidenor cierra la compra del 29,76% de Talgo por 156 millones

El consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor, acompañado de las fundaciones vascas BBK y Vital y del fondo público Finkatuz, ha cerrado la compra del 29,76% de Talgo por 156,67 millones, a un precio de 4,25 euros por acción, según informa EFE.

Según ha comunicado Talgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compra a la instrumental Pegaso (de la que forman parte el fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadores de Talgo) se ha cerrado finalmente con un precio de 4,25 euros, 10 céntimos por encima de la pactada en febrero pasado.

El acuerdo llega nueve meses después de que ambas partes cerraran un preacuerdo, el 14 de febrero, y tras la autorización del Gobierno a la SEPI el 9 de julio para entrar en el capital de Talgo, con una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8% de la compañía (45 millones de euros) y la suscripción de una emisión de deuda por 30 millones, con lo que su aportación total sumará los 75 millones.

La cotización de Talgo ha sido suspendida por la CNMV y se reanudará, previsiblemente, a las 12.30.

El texto remitido a la Comisión señala, no obstante, que el acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, no más tarde del 31 de enero de 2026, que incluyen la suscripción por la filial Patentes Talgo, entidades financieras y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) de ciertos acuerdos de financiación e instrumentos de cobertura.

Los compradores se harán con 36,86 millones de acciones de Talgo, que representan el 29,76% del capital. De ellas, Pegaso venderá 33,85 millones de acciones y de los restantes 3 millones se desharán otros accionistas.

El consorcio comprador se reparte las nuevas acciones en la siguiente proporción: Clerbil, la sociedad del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, el fondo público vasco Finkatuz y la fundación bancaria BBK ostentarán al cierre de la operación un 8,5% del capital, cada uno (10,53 millones de acciones), y la fundación bancaria Vital, el 4,24% (5,26 millones de acciones).

El precio fijo (4,25 euros) se suma a un variable "contingente" por si alguno de los miembros del consorcio comprador vende acciones por encima de los 4,25 euros, en cuyo caso deberá compensar a los actuales vendedores.

El documento enviado a la CNMV no incorpora el pago variable que se acordó en febrero pasado, de 0,85 euros por acción, ligado al cumplimiento de determinados hitos financieros en 2027 y 2028.

Según ha explicado Sidenor en una nota, el siguiente paso en el proceso será la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de Talgo, que deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía.

Talgo iniciará esta nueva etapa con un proyecto sólido, de futuro, y un fuerte componente industrial y tecnológico, en un momento de crecimiento firme del sector ferroviario de alta velocidad, añade la compañía de Jainaga.

Con esta acuerdo, que Talgo prevé rematar antes del 31 de enero de 2026, se cierra, previsiblemente, una historia de dos años en los que la compañía ha estado en el mercado, desde que la húngara Ganz Mavag mostrara en noviembre de 2023 su interés por hacerse con la totalidad del capital de Talgo, una oferta que luego concretó a 5 euros por acción, pero que el Gobierno español vetó por razones de seguridad nacional.