Cultura concede a la Fundación Franco cinco días más para presentar alegaciones a su extinción

El Ministerio de Cultura ha concedido a la Fundación Francisco Franco más tiempo para presentar alegaciones ante el inicio del proceso para su extinción judicial, informa EFE. Finalmente, serán cinco días hábiles más -hasta el próximo 24 de noviembre- y no diez, como había reclamado la entidad.

El pasado 31 de octubre el Ministerio de Cultura comunicó a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la justicia, al concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general.

Cultura dio a la Fundación diez días hábiles para presentar alegaciones, hasta el 17 de noviembre, pero la entidad pidió ampliar el plazo a otros diez días hábiles más, dada la "especial complejidad del expediente" y la "trascendencia constitucional de los derecho y libertades afectados".

Fuentes de Cultura han informado a EFE este viernes de que finalmente han aceptado ampliar el plazo cinco días hábiles, que es lo que permite la ley, por lo que la Fundación Francisco Franco deberá presentar sus alegaciones como tarde el 24 de noviembre.

Por su parte, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, señaló a EFE poco después de la apertura del proceso que la permanencia de la entidad está amparada por la Constitución y su reconocimiento a la libertad de opinión, expresión y reunión.

El procedimiento de disolución

La extinción de entidades de este tipo viene estipulada en la Ley de Memoria Democrática, que contempla como causa de disolución "la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes".

En junio de 2024, Cultura solicitó un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y otro al registro de fundaciones, al considerar que la Fundación Francisco Franco no cumple con la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fundaciones.

El pasado 31 de octubre, Cultura anunció el inicio del procedimiento para la extinción judicial de la Fundación, tras haber recibido ambos informes.

En una resolución de 37 páginas, la cartera dirigida por Ernest Urtasun razonó su decisión en que la fundación no persigue fines de interés general. Concretamente, sostiene que sus actividades "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente" y proporcionan una visión "inequívocamente positiva del franquismo", según el documento, al que ha tenido acceso EFE.

Como ejemplo, citan una serie de artículos publicados por la Fundación que "niegan o aminoran el alcance de la represión", como uno titulado 'La mentira de los niños robados del franquismo'.

Tres años de la ley de Memoria Democrática: el Gobierno impulsa la exhumación de 11.000 cuerpos Ver más

La Fundación Francisco Franco fue constituida formalmente el 8 de octubre de 1976, contando con 226 fundadores. Entre ellos se encontraba la hija del dictador, Carmen Franco Polo, y Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange y delegada nacional de la Sección Femenina.

Entre sus fines se encuentra el difundir información "sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política". También tiene por objetivo promover el "estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977".

Se estima que tiene en su poder alrededor de 30.000 documentos que pertenecieron al caudillo. Cartas con otros jefes de Estado, informes confidenciales del Estado Mayor o borradores de leyes con anotaciones son algunos de los documentos que conforman el archivo.