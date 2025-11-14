Los decanos de la Complutense piden a Ayuso diálogo y un plan de financiación urgente

Los veintiséis decanos y decanas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se han concentrado este jueves en la Puerta del Sol para pedir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso diálogo y un plan de financiación urgente.

El decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Antonio Bru, y la decana de la Facultad de Trabajo Social, Aurora Castillo, han leído el manifiesto en el que lanzan una "llamada de atención y una petición de ayuda a la sociedad madrileña", ya que "defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad en su conjunto".

En el manifiesto destacan que la UCM, con una comunidad de más de 80.000 personas, tiene un empeño permanente en alcanzar la excelencia.

Entre las claves de la excelencia de la Universidad enumeran el alto nivel en grado, máster y doctorado, la trascendencia de la investigación, el aumento constante de proyectos de investigación nacionales e internacionales y las publicaciones y reconocimientos del profesorado.

Asimismo, resaltan su papel esencial en la transferencia de conocimiento mediante la generación de patentes y asesoría científica, la elaboración de propuestas legislativas y la participación en avances tecnológicos y de salud.

Unos análisis elaborados por la propia Universidad indican que los recursos de las universidades son "insuficientes" para mantener los estándares de calidad en docencia, investigación y transferencia.

Subrayan que corresponde a las administraciones públicas asumir la financiación de los estudios impartidos en las universidades, a fin de que cualquier estudiante pueda acceder a la universidad, independientemente de su situación socioeconómica.

Además, en el manifiesto expresan su preocupación por el impulso de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) "sin haber promovido un proceso más amplio de diálogo, abierto y profundo, con quienes conforman la comunidad universitaria".

El acto ha estado presidido por una pancarta de la Conferencia de Decanas y Decanos de la Universidad Complutense de Madrid con el lema "Defender la Universidad pública es defender el futuro de nuestra sociedad".

Tras el acto, cuatro representantes de los veintiséis decanos y decanas de la UCM entregarán el manifiesto a la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo, en una reunión que mantendrán en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Los decanos señalan que la infrafinanciación compromete su futuro

En declaraciones a los medios tras el acto, Bru ha advertido de que la "infrafinanciación" compromete su futuro y ha expresado su temor a "perder competitividad" frente a otras comunidades autónomas.

Bru ha sostenido también que la Comunidad de Madrid "es la que menos invierte en educación por estudiante de toda España", un hecho que, a su juicio, relega a la región y provoca problemas en el profesorado y en la calidad de la enseñanza.

Sobre las necesidades económicas de la Complutense, el decano ha explicado que, si bien recibieron un crédito de 34 millones de euros para "salir del paso" y pagar a proveedores, la Universidad precisa una financiación "realista" que cubra bajas, mejore planes de estudio y mantenga su vasto patrimonio histórico.

"Nosotros necesitaríamos unos 500 millones (de euros) simplemente para infraestructuras y solamente se destinan dos millones para mantener esas infraestructuras y ese patrimonio", ha aseverado.

Finalmente, Bru ha criticado la "falta de diálogo" en la elaboración de la nueva Ley del Sistema Universitario de Madrid (LESUC), que, a su entender, no consultó a facultades ni departamentos ni ha atendido a las peticiones de los rectores de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) de manera efectiva hasta el momento.

Manifestaciones convocadas el 26 y 27 de noviembre

Estas declaraciones llegan después de que la Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas anunciara la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Las plataformas enfatizaban en un comunicado conjunto que su exigencia es que el presupuesto de las universidades alcance el 1% del PIB de la Comunidad de Madrid y que cualquier cifra que no suponga un "acercamiento real a ese horizonte" no será contemplada, y de acuerdo con sus primeros análisis, la supuesta "subida" para 2026 representa pasar del 0,44% al 0,46% del PIB regional.

"No podemos hablar ni siquiera de 'subida', sino que nos encontramos con un presupuesto estancado, y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando", subrayó el comunicado.

Las universidades públicas madrileñas irán a la huelga los días 26 y 27 de noviembre Ver más

Las seis plataformas de las universidades públicas madrileñas (Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares) consideraban que "la asfixia continúa básicamente igual" y, con ello, los motivos para la convocatoria de huelga de al menos dos días a finales de noviembre.

Además de la lucha presupuestaria, el movimiento estudiantil y de profesores señalaba que, "pase lo que pase con los presupuestos", después vendrá la tramitación de la Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (Lesuc). Su meta es parar esa ley y lograr una movilización lo más amplia posible, que incluya a toda la sociedad madrileña que defiende lo público para que "el coste político de atacar a las públicas sea el máximo para la Comunidad de Madrid", afirmaba el comunicado conjunto.

"Si no hay respiro para las públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad, vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la Universidad Pública", concluía el texto, reafirmando que "la lucha es el único camino".