La defensa de Zapatero pide aplazar su declaración relativa a las joyas para recabar documentación

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, aplazar su declaración en lo relativo a las joyas localizadas por los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante el registro de su oficina en la madrileña calle Ferraz, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado infoLibre. El exlíder del Ejecutivo reclama así más tiempo para recopilar toda la documentación necesaria para ofrecer al juez una explicación amplia sobre dicho ajuar, valorado por la joyería Ansorena en 1,3 millones de euros y que ha provocado la imputación de Zapatero en una pieza separada por dos nuevos delitos en una pieza separada.

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El magistrado había reservado este miércoles y jueves para tomar declaración como investigado al expresidente del Gobierno por la supuesta trama de tráfico de influencias que, según Calama, habría liderado el exdirigente socialista y que habría facilitado el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra. Una investigación que se amplió el pasado viernes tras la tasación pericial realizada de las joyas incautadas. El juez imputó a Zapatero dos nuevos delitos: fraude fiscal y contrabando. Y le emplazó a que diera las explicaciones pertinentes sobre el origen del ajuar en la cita que habían fijado en el calendario.

El instructor entiende que, "en estos momentos", la procedencia de las joyas no se encuentra justificada. Y esa "falta de trazabilidad" fiscal sobre su adquisición, unida al alto valor de las piezas, constituye, expone en el auto, "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante". Acreditar el origen o la titularidad resulta fundamental. ¿Por qué? Porque servirá para determinar quién tenía que haber declarado qué –y comprobar si se hizo–.

Zapatero, sin embargo, solicita al instructor aplazar la parte de su declaración relativa a las joyas. El expresidente quiere algo más de tiempo para recopilar y facilitar al magistrado toda la documentación necesaria relacionada con las piezas. Y también para poder aportar una pericial independiente.