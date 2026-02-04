El Defensor del Pueblo pide a Consumo que actúe "para evitar sobrecostes" en los servicios alternativos al tren

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a la la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que informen sobre qué medidas piensan adoptar "para evitar sobrecostes en las tarifas de transportes alternativos al tren" y así poner fin a la "existencia de conductas presuntamente abusivas por parte de algunas compañías".

En un comunicado, Gabilondo anuncia que ha abierto una actuación de oficio ante estas dos instituciones y les insta a actuar "para que las empresas moderen los precios que antes de los últimos incidentes ferroviarios eran inferiores a los actuales". El texto se centra en el viaje por avión, autobús y en coche de alquiler.

Ángel Gabilondo considera que "ante tales situaciones no parece que sea procedente que el viajero, además de sufrir los inconvenientes provocados por las incidencias ferroviarias, tenga que afrontar subidas de tarifas", afirma.