'Defiéndete en Derecho' recoge firmas para pedir la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

La asociación 'Defiéndete en Derecho' acumula más de 30.000 firmas ciudadanas pidiendo la "dimisión (respetuosa) de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo" tras conocerse el fallo de la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Esta asociación lleva meses denunciando la causa abierta contra el fiscal por un delito de revelación de secretos en el caso del supuesto fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Durante febrero y marzo, 'Defiéndete en Derecho' recabó 10.500 firmas en solidaridad con García Ortiz y solicitando su no procesamiento, que fueron enviadas, junto con una misiva, al Consejo General del Poder Judicial.

Tras la celebración del juicio y una vez conocido públicamente el fallo en contra del fiscal, sin que ni siquiera se haya redactado y publicado el contenido de la sentencia, 'Defiéndete en Derecho' lanzó el viernes 21 de noviembre una nueva recogida de firmas, ahora para pedir la dimisión de los jueces del Supremo.

En el comunicado, el colectivo denuncia la politización de este proceso judicial, con una deliberación que solo ha durado siete días, y que, como reza el escrito no "no se alcanza a comprender la imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado precisamente por el contribuyente afectado"

Insisten en denunciar que "unos funcionarios de la Administración Pública y miembros del Tribunal Supremo se han mostrado alineados con los intereses políticos conservadores tras una deliberación que apenas ha durado siete días" y las sospechas de la vulneración de derechos constitucionales, como la presunción de inocencia del fiscal.

Todas las firmas serán remitidas por vía queja al Defensor del Pueblo y también al Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces y, como explican desde 'Defiéndete en Derecho', es que se trata de una iniciativa cívica cuyo objetivo es lograr el máximo apoyo de la ciudadanía.