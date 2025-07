Zapatero lamenta las palabras de la derecha sobre migración: "No saben lo que están sembrando"

08:30 h

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado que el lenguaje con el que algunos dirigentes de la derecha y la ultraderecha hablan de migración es, en muchos casos, "irresponsable" y ha señalado que "no saben lo que están sembrando" con sus palabras. "Yo oigo a algún dirigente político, especialmente de la derecha o de la ultraderecha, y no saben lo que están diciendo, no saben lo que están sembrando", ha comentado Zapatero durante una entrevista este martes en el programa La noche en 24 horas, de Televisión Española.

"Han optado por esa vía, tenemos desgraciadamente la estela trumpista. No olvidemos que el líder de la derecha mundial en este momento es (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump", ha abundado Zapatero.

El expresidente español ha abordado los incidentes que están teniendo lugar estos días en Torre Pacheco (Murcia) y ha indicado que se trata de un "brote indeseable de xenofobia y de racismo" que es "muy minoritario", pero que "debe servir para afianzar los valores democráticos" y de "convivencia con los inmigrantes".

"Lo que creo que no quiere la inmensa mayoría de los españoles, sean de izquierdas o de derechas, es ver que pase en nuestro país algo parecido a lo que estamos viendo con la deportación, con la persecución, con la detención de tantas y tantas personas inmigrantes en Estados Unidos", ha expresado.

Zapatero también ha defendido al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, en lo que respecta al caso Cerdán, ha señalado que el líder del Ejecutivo "ha comparecido ante el Parlamento, ha dado explicaciones, ha tenido un debate y no parece que el Parlamento le haya negado su confianza para ser presidente". "Para algunos, (Sánchez) está en su peor momento desde que empezó, pero "cuenta con el apoyo del 99 % del Partido Socialista", ha comentado Zapatero.