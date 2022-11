El Gobierno no contempla por ahora rebajar la mayoría para renovar el CGPJ e insiste en trasladar la presión al PP

15:25 h

El todavía vicepresidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourao, ha asegurado este miércoles que si bien no comparte con quienes afirman que hubo fraude en las pasadas elecciones de Brasil, también considera que "uno de los jugadores", en clara alusión al electo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no debió de haber participado. "Nosotros estuvimos de acuerdo en participar en un juego con otro jugador que no debería de haber jugado. Si estuvimos de acuerdo no hay nada que reclamar. A partir de ahí no tiene sentido llorar más, perdimos el juego", ha zanjado Mourao en una entrevista para el diario O Globo.

En otro momento de esa conversación, Mourao, que en primera vuelta fue elegido senador, ha insistido en que si bien bajo su punto de vista no hubo fraude, tal y como han estado denunciado quienes desde el domingo están bloqueando algunas de las principales carreteras del país, sí hubo "un jugador que no debió de haber jugado".

En ese sentido, ha subrayado que las protestas tendrían que haberse producido cuando "el jugador que no debería haber jugado" fue autorizado. "Ahí deberían haber salido a las calles, pero no lo hicieron. Hay 58 millones de inconformes, pero aceptaron participar en el juego, así que tienen que calmarse", ha dicho.

Los aliados y los electores de Bolsonaro que han salido a protestar por los resultados de las elecciones e incluso piden una intervención militar sostiene que Lula da Silva no debería haber participado en las elecciones debido a unas sentencias por corrupción que después se comprobaron fraudulentas.