Feijóo abre la puerta a una moción de censura tras las europeas

08:05 h

El actor estadounidense Michael Douglas ha afirmado este domingo durante su visita a Israel que los manifestantes de las universidades estadounidenses contrarios a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tienen el "cerebro lavado". Douglas se ha reunido con el presidente israelí, Isaac Herzog, al que le ha transmitido su "enorme conmoción" por las protestas propalestinas en los campus. "Es lavado de cerebro (...) porque cuando intentas hablar con muchos de ellos no tienen educación, no saben nada", ha afirmado, según recoge el diario The Times of Israel.

"Nos hemos reunido con familiares de los rehenes (...). Hemos pasado el día en el sur, en la zona cercana a Beeri y a la exhibición Nova", ha explicado Douglas a Herzog en referencia a su visita a la zona cercana a la Franja de Gaza atacada el 7 de octubre por las milicias palestinas.

"Es un momento muy difícil. Se puede sentir la profunda conmoción de toda esta experiencia. Estamos felices de estar aquí para apoyar a Israel y compartir con vosotros que Estados Unidos es vuestro aliado, como ha dicho nuestro presidente. Espero que las últimas negociaciones se logren y que los rehenes regresen pronto", ha añadido.

Herzog ha regalado a Douglas un pin amarillo símbolo de los rehenes y una chapa con la inscripción "Nuestro corazón está cautivo en Gaza". Douglas es hijo del también actor Kirk Douglas, que era judío.