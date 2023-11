PSOE y Junts siguen sin llegar a un acuerdo tras una noche de negociaciones "intensas"

08:15 h

La Comisión Europea pedirá este miércoles abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania, reconociendo así los avances de Kiev en las reformas europeas de calado desde que solicitara su entrada al bloque comunitario, tan solo unos días después de la invasión rusa en febrero de 2022. La presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, será la encargada de presentar el informe de Ampliación en el que el Ejecutivo comunitario evalúa de forma exhaustiva los avances de los candidatos a la adhesión y emite distintos dictámenes sobre los pasos a seguir.

Fuentes europeas señalan a Europa Press como "el escenario más probable" que Ucrania y Moldavia reciban 'luz verde' para iniciar negociaciones de adhesión. Queda por ver la situación de Bosnia y Herzegovina, país que podría tener también el visto bueno de Bruselas en un intento de impulsar su senda europea pese a la inestabilidad política que sufre.

La propia presidenta comunitaria ya dio una señal clara de apoyo durante su visita a Kiev este sábado, donde afirmó ante Volodimir Zelenski que Ucrania ya había completado el 90 por ciento de las medidas comprendidas en las siete reformas prioritarias fijadas por Bruselas hace un año, cuando otorgó dicho estatus. "Confío en que Ucrania pueda alcanzar el ambicioso objetivo: que la decisión histórica de abrir el proceso de negociaciones de adhesión se adopte ya este año", aseguró entonces Von der Leyen.

En una primera opinión antes del verano, la Comisión Europea dio por completadas dos de las siete reformas clave pero reconoció que faltaba trabajo en algunas medidas en particular en materia de judicatura y lucha contra la corrupción. Aunque en Bruselas vienen reiterando que la situación que atraviesa Ucrania no ha afectado para conseguir el estatus de candidato y se pone en valor los avances conseguidos en pleno contexto bélico, sí se reconoce que hay ciertas reformas que no se lograrán hasta que no acabe la guerra en territorio ucraniano.