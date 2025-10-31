MINUTO A MINUTO
Cuatro comunidades en alerta amarilla por fuertes lluvias y otras dos por viento
Sigue la actualidad de este viernes 31 de octubre:
09:52 h
El gasto acumulado de los turistas extranjeros que visitan España rebasó, por primera vez, la cifra de 100.000 millones de euros (105.828 millones) entre enero y septiembre, un 7 % más en tasa interanual (98.947 millones en 2024).
La llegada de estos turistas también marcó números récord, hasta el cómputo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de 76,5 millones de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 3,5 % más en comparación con el mismo periodo de 2024 (73,6 millones).
En septiembre y con el fin del verano, el incremento de las llegadas de turistas en tasa interanual se moderó, hasta un 0,8 % más en comparación con el mismo mes de 2024, hasta 9,7 millones de llegadas de foráneos a los destinos turísticos.
El gasto, en cambio, se elevó a 13.364 millones, un 6 % más, con una media por turista de 1.380 euros y un incremento interanual del 5,1 %.
El gasto medio diario en el cierre del verano creció un 4,5 %, hasta los 204 euros.
09:02 h
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el arranque del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática del Palacio de la Magdalena, en Santander, antiguo campo de concentración del régimen franquista que funcionó como tal desde finales de agosto de 1937 hasta noviembre de 1939.
El campo de La Magdalena, instalado en las caballerizas del Palacio llegó a albergar más de 1.600 prisioneros y cumplió una función estratégica: tras la caída de Euskadi, se convirtió en el principal espacio de internamiento para sospechosos políticos y militares republicanos, en muchos casos sin juicio ni garantías.
Los prisioneros podían permanecer meses detenidos antes de ser interrogados, y muchos morían antes de que llegara ese momento. La ubicación geográfica del palacio hacía de él un lugar idóneo para la reclusión: una península cerrada con accesos controlados, de la que solo era posible escapar a nado.
Fue además uno de los primeros campos de concentración establecidos por el franquismo y el más fotografiado, al servir de modelo para la creación de otros campos en toda España. Desde sus primeros días, el régimen lo utilizó como herramienta de propaganda.
08:56 h
Galicia y Castilla y L"eón están en alerta amarilla (con riesgo para ciertas actividades) por lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas, al igual que Toledo (Castilla-La Mancha) y Cáceres (Extremadura), a las que se suman Cantabria y Asturias por vientos de más 90 kilómetros por hora.
Galicia, además de por lluvias, está en alerta amarilla por temporal marítimo en A Coruña y Pontevedra. Las lluvias dejarán acumulaciones superiores a 60 litros por metro cuadrado en Pontevedra, y por encima de 40 y 50 litros en el oeste y suroeste de A Coruña.
También lloverá con intensidad en Castilla y León. En el sistema central de Salamanca las acumulaciones superarán los 60 litros por metro cuadrado en doce horas y asimismo en el sur de dicha provincia.
También está en alerta por lluvias la sierra de San Vicente en Toledo y el norte de Cáceres; las acumulaciones previstas serán de más de 40 y 60 litros por metro cuadrado en doce horas respectivamente. Por otra parte, la zona de Liébana en Cantabria, el centro de esta comunidad y el valle de Villaverde están en alerta amarilla por vientos de entre 80 y 90 kilómetros por hora.
Asimismo, la cordillera de Asturias y Picos de Europa, en donde las rachas serán de más de 90 kilómetros por hora.
08:50 h
China instó este viernes a Estados Unidos a adoptar una postura clara en contra de la "independencia de Taiwán" y afirmó que la "reunificación" entre ambos lados del Estrecho es una "tendencia histórica irreversible".
El ministro chino de Defensa, Dong Jun, hizo estas declaraciones durante una reunión con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en el marco del encuentro de ministros de Defensa de la ASEAN en Kuala Lumpur, un día después de la cumbre entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur.
Dong subrayó, según un comunicado de su departamento, que China "mantiene su compromiso con el desarrollo pacífico", pero "defenderá con firmeza sus intereses de seguridad nacional", y que Pekín tiene "plena capacidad y confianza para responder con calma a cualquier provocación o acto de injerencia".
La oposición explícita a la independencia de Taiwán constituiría un cambio en la política oficial de Washington, que en la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) se limitó a declarar que "no apoya" la secesión.