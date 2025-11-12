Sánchez comparece a petición propia para informar sobre la gestión de los servicios públicos o la corrupción

10:10 h

Sánchez asegura que su Gobierno ha aumentado en 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas para políticas públicas pero, sin embargo, "en muchos lugares" las listas de espera y la calidad de los servicios públicos está empeorando.

El motivo, dice no es un problema económico "es un problema ideológico y un modelo de sociedad" y critica a los gobiernos autonómicos que están "usando el dinero de la gente para satisfacer las exigencias de los de arriba, de las élites, y hacer negocios que quizás sean legales pero que sin duda son inmorales y destructivos para las clases medias y trabajadoras de nuestro país".

"Esta dejación de servicios viene acompañada de mentiras, de negligencia, como ha ocurrido con el sistema de cribados", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que el Gobierno del PP en Andalucía ha abierto un "proceso privatizador" de la Sanidad en esta comunidad autónoma.

En la Comunidad Valenciana ha recibido más de 30.000 millones de euros adicionales del Gobierno para políticas públicas, pero su inversión ha caído en 743 millones de euros.

La misma situación ocurre en otras comunidades autónomas como Galicia y Castilla y León. "El patrón es claro, allí donde gobierno la derecha con el apoyo de la ultraderecha, debilitamiento y venta de la Sanidad Pública, quieren que los servicios se degraden hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a la clínica privada".

En Madrid, ha denunciado que "uno de cada tres euros de la sanidad pública madrileña va a conciertos con clínicas privadas como Quirón".

Sobre la gestión del gobierno de Ayuso, ha señalado que la confianza de los madrileños en el sistema sanitario ha caído 23 puntos desde que ella es presidenta y que la evaluación del servicio ha alcanzado las peores calificaciones en años.

Sánchez ha criticado las largas esperas, con "dos años para revisiones de bultos en el pecho o en el cuello" y ha denunciado que la Comunidad de Madrid da citas de madrugada para hacerse pruebas.