MINUTO A MINUTO
Sánchez comparece a petición propia para informar sobre la gestión de los servicios públicos o la corrupción
Siga la actualidad política del 12 de noviembre en el que Sánchez comparece en el Congreso para informar de las últimas cumbres internacionales y en el que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, prestará declaración en el juicio por revelación de secretos.
11:49 h
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha acusado al PP de incurrir en "corrupción moral" por la gestión sanitaria en las comunidades que gobierna. "¿Saben realmente qué es corrupción? Los cribados de Andalucía y de Madrid", ha denunciado.
Rufián ha calificado de "miserable" que "centenares de mujeres y personas estén durante dos años esperando un diagnóstico" y ha recordado casos en los que "familiares recibieron la carta con el resultado positivo dos años después de la muerte" de la paciente. "Eso es corrupción —ha dicho—, porque el cáncer no se batalla poniéndose un lacito, se batalla no privatizando y no recortando la sanidad pública".
11:46 h
El portavoz de ERC ha preguntado a los dirigentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que cuándo van a presentar una moción en el Congreso: "La moción de censura para cuándo".
"Si ya hay una mayoría de derechas, si todo va mal y lo tienen tan a huevo, la moción de censura para cuándo", ha expuesto el dirigente catalán.
"Díganle al señor Feijóo" ha dicho Rufián mientras el líder del PP no estaba en el hemiciclo, "que se de prisa, porque si no lo hará otro... u otra".
11:38 h
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha iniciado su intervención en el Congreso de los Diputados enviando un abrazo a Borja Sémper, que está luchando contra el cáncer: "Me van a permitir que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo, Borja Sémper".
Unas palabras que han sido acogidas con aplausos por los diputados del PP.
11:28 h
La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, toma la palabra y pide al Gobierno de España que actúe de manera urgente en materia de vivienda: "El Estado debe actuar".
En esta línea, ha apelado a la idea de una democracia con basada en la libertad y la igualdad social: "Una sociedad en la que se viva con dignidad, esta promesa la están rompiendo la especulación y el rentismo".
Precisamente, ha acusado al Partido Popular de haberse unido al "bando de los fondos buitre".
11:17 h
El líder de Vox ha instado a Pedro Sánchez a disolver las Cámaras y convocar elecciones. "No hay que temer la voz de los ciudadanos. Lo ha dicho usted, señor Sánchez", ha afirmado.
Abascal se ha comprometido a apoyar unos comicios en Valencia "un segundo después" de que el presidente suba a la tribuna y los convoque para toda la nación.
A Feijóo le ha pedido "romper de una vez por todas con los pactos y políticas compartidas con el PSOE en Bruselas y en varias regiones", y rechazar el "terrorismo climático" y el "pacto migratorio". "Si no lo hace, no cuente con nosotros", ha advertido.
11:00 h
Santiago Abascal ha asegurado que España tiene un Gobierno "cuyo único objetivo es evitar que Pedro Sánchez acabe en la cárcel", para lo que están dispuestos a "pisotear la seguridad, la libertad y la propiedad de los españoles".
El líder de Vox ha asegurado que la proyección de Sánchez a nivel internacional es negativa: "Seamos conscientes de cuál es la imagen del Gobierno de España en el exterior. Esa imagen, como le sucede a los narcisistas, es distinta a la que se creen que proyectan".
10:57 h
En el inicio de su intervención, el líder de Vox ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo que "no repita los errores" del pasado y que "deje de repartir ministerios", en alusión al anuncio del dirigente del PP de que la política de vivienda dependería de su "vicepresidencia primera" en un futuro Gobierno.
10:47 h
El líder del PP afirma que la mayoría de la Cámara ha votado a favor de la derogación de la ley de vivienda, que no ha sido derogada, y dice a Sánchez que ha bloqueado 31 leyes aprobadas en el Senado, "la Mesa y usted".
La mayoría de la Cámara ha votado a favor de eximir del pago del IRPF a jóvenes durante los primeros años de trabajo, para pagar la entrada de una casa, ha agregado Feijóo. "¿Qué se cree que las Cortes son un adorno?". Y ha asegurado que la política de vivienda de su Gobierno dependerá de su vicepresidencia primera y que va a hacer la "bajada histórica del IVA del 10% al 4% del IVA".
Sobre la corrupción que afecta al entorno del Gobierno y del PSOE, Feijóo ha afirmado que será la justicia la que "determine hasta dónde llega la corrupción del PSOE".
"¿Ya le consta quién era Koldo o sigue siendo algo anecdótico?", ha preguntado y ha cuestionado la legalidad de la financiación de las elecciones primarias del PSOE. "Usted solo puede hablar mirando a los ojos a su abogado señor Sánchez. Sus socios eligieron un presidente dócil, en lugar de un presidente fiable".
Y ha agregado que no va a amnistiar ni a Sánchez "ni a los suyos". Y se ha dirigido a sus socios, "nada que decir a Podemos ni a Esquerra, la izquierda no es que no pueda robar es que ha robado y lo hace contando con su silencio".
10:36 h
Alberto Núñez Feijóo acusa al Gobierno de "presumir de políticas de vivienda" cuando no hace caso a la Comisión Europea que "dice que el intervencionismo de sus políticas de vivienda perjudica la posbilidad de que baje el precio de la vivienda".
"Millones de personas dedican el 43% de su sueldo al alquiler", señala Feijóo, que le ha espetado a Sánchez que "llegó a una España de propietarios y dejará una España de precarios", después de asegurar que la mayoría de los jóvenes está viviendo en un alquiler compartido.
10:30 h
Alberto Núñez Feijóo, denuncia que hay 10 millones de españoles en riesgo de pobreza severa, que afecta a 4,3 millones de españoles." Mientras el Gobierno se atrinchera las familias con menos ingresos desde hace años están abocadas a reducir el porcentaje de carne y pescado. Los jóvenes tienen que asumir que su vida será peor que la de sus padres".
El líder popular denuncia la "precariedad vital", y asegura que están construyendo una "sociedad de personas dependientes o del Estado o de sus mayores", y señala: "De todo lo que ha robado este Gobierno lo que será más difícil de recuperar es esto, le ha robado el futuro a millones de españoles".
10:27 h
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, inicia su intervención criticando los datos que ha dado el presidente del Gobierno sobre las privatizaciones.
El líder de la oposición inicia preguntando: "Yo estudié en la Universidad Pública de Santiago y usted, ¿en qué universidad pública ha estudiado, señor Sánchez?".
"Mire, no cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara ni para esto ni para nada, señor Sánchez", ha espetado Alberto Núñez Feijóo, que asegura que para Sánchez "todo es prescindible salvo el poder".
"¿No ven que normalizan lo inaceptable?", ha preguntado Feijóo a los parlamentarios. "Lo que están consiguiendo es que los españoles paguen con su dinero un Gobierno que no funciona", ha asegurado el líder popular, que cree que seguir con la legislatura "en estas condiciones" condena a la nación a "una pérdida de tiempo histórica", porque ni la situación doméstica ni el contexto internacional "permiten mantener esta parálisis", dice un Feijóo que ha asegurado que este Gobierno, tras lo de Junts "no aguantaría un minuto en ningún país".
10:16 h
El jefe del Ejecutivo habla de una situación "grave" de la Educación Superior, que ha llevado incluso a la Universidad Complutense ha tenido que solicitar un crédito de 35 millones de euros para poder pagar sus nóminas. "¡Y eso que es su alumna ilustre!" ha dicho de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de asfixiar presupuestariamente a las universidades públicas.
"Las derechas están aplicando los recortes y privatizaciones con el objetivo evidente de desmantelar lo público y convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada", ha asegurado en el Congreso.
10:10 h
Sánchez asegura que su Gobierno ha aumentado en 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas para políticas públicas pero, sin embargo, "en muchos lugares" las listas de espera y la calidad de los servicios públicos está empeorando.
El motivo, dice no es un problema económico "es un problema ideológico y un modelo de sociedad" y critica a los gobiernos autonómicos que están "usando el dinero de la gente para satisfacer las exigencias de los de arriba, de las élites, y hacer negocios que quizás sean legales pero que sin duda son inmorales y destructivos para las clases medias y trabajadoras de nuestro país".
"Esta dejación de servicios viene acompañada de mentiras, de negligencia, como ha ocurrido con el sistema de cribados", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que el Gobierno del PP en Andalucía ha abierto un "proceso privatizador" de la Sanidad en esta comunidad autónoma.
En la Comunidad Valenciana ha recibido más de 30.000 millones de euros adicionales del Gobierno para políticas públicas, pero su inversión ha caído en 743 millones de euros.
La misma situación ocurre en otras comunidades autónomas como Galicia y Castilla y León. "El patrón es claro, allí donde gobierno la derecha con el apoyo de la ultraderecha, debilitamiento y venta de la Sanidad Pública, quieren que los servicios se degraden hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a la clínica privada".
En Madrid, ha denunciado que "uno de cada tres euros de la sanidad pública madrileña va a conciertos con clínicas privadas como Quirón".
Sobre la gestión del gobierno de Ayuso, ha señalado que la confianza de los madrileños en el sistema sanitario ha caído 23 puntos desde que ella es presidenta y que la evaluación del servicio ha alcanzado las peores calificaciones en años.
Sánchez ha criticado las largas esperas, con "dos años para revisiones de bultos en el pecho o en el cuello" y ha denunciado que la Comunidad de Madrid da citas de madrugada para hacerse pruebas.
09:54 h
El último asunto en su intervención, la situación de los servicios públicos.
El presidente del Gobierno señala que el Estado del bienestar nació gracias a la Constitución de 1978 y que fue una "conquista democrática y si me permiten, socialista".
Sánchez acusa al Gobierno de José María Aznar de "privatizaciones masivas", en las que se regaló una parte importante de nuestras empresas y servicios públicos por un valor de 30.000 millones de euros y los "recortes y austeridad" de Mariano Rajoy que redujo en un 7% la inversión estatal en sanidad, en un 22% la inversión en educación, y en un 23% la inversión en dependencia. "El mayor de esos recortes, por cierto, orquestado por un tal Moreno Bonilla", agrega.
"Hemos apostado por lo público como ningún otro Gobierno lo había hecho, un dato incontestable para demostrarlo son los 300.000 millones de euros, es el dinero adicional que el Gobierno progresista ha invertido en los servicios públicos a lo largo de estos siete años".
09:44 h
Tras más de media hora de intervención, el presidente del Gobierno aborda el tema de la corrupción poniendo el foco en el PP, destacando que "hay 30 causas abiertas por corrupción del PP y solo dos del PSOE". Esta comparación ha provocado risas y murmullos en la bancada popular.
Sánchez promete también "tolerancia cero contra la corrupción y colaboración total con la Justicia" y recuerda que su Administración puso en marcha en 2024 un plan de acción por la democracia que incluye 31 medidas –la mayoría aprobadas según ha afirmado — y que en julio asumió el compromiso de ejecutar el primer Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
09:37 h
El jefe del Ejecutivo afirma que han logrado "paz social", y que esta se ha convertido en "uno de los principales activos" en España. "No ha habido un Gobierno en la historia de la democracia de nuestro país un Gobierno tan parlamentario como el que me honro en presidir", ha afirmado y ha destacado "la convivencia en Cataluña".
Y de nuevo carga contra la oposición, de la que asegura que hay un "colapso político de la derecha tradicional en nuestro país y en el continente", y cree que hay un "fracaso político intelectual de la derecha europea".
Y aprovecha para llamar al PP a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana. "¿Rendirse a la ultraderecha? Sin luz y taquígrafos sobre las negociaciones entre Abascal y Feijóo habrá que esperar al acuerdo, si lo hay, pero el Gobierno de España va a estar vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere la legislación en materia de derechos y libertades".
09:31 h
Sánchez recuerda que el Ejecutivo ha sufrido una oposición "absolutamente destructiva, sin aportar ni una sola propuesta, abonada al esperpento y rendida a la ultraderecha".
"¿Cómo se puede explicar que hayan votado en contra de revalorizar las pensiones?", se pregunta el presidente, que recuerda que votaron en contra de aliviar la quita de la deuda de las comunidades autónomas. "Ahora parece que hay otros grupos parlamentarios que se quieren abonar a ese bloqueo", dice.
Además se "enzarza con Feijóo" a propósito de las veces que uno y otro han comparecido en el Congreso y en el parlamento gallego.
Y apela a los grupos parlamentarios a ese "espíritu de acuerdo" porque la gente "depende de lo que aquí se debate y aprueba"
09:25 h
España, recuerda Sánchez, se ha ofrecido a albergar una conferencia internacional de paz entre Israel y Palestina. "Vamos a seguir muy de cerca el proceso para asegurarnos de que el primer ministro Netanyahu y la banda terrorista Hamás cumplen lo pactado". En este momento, el presidente del Gobierno ha hecho el primer anuncio: "la semana que viene el Gobierno transferirá a la Autoridad Palestina 46 millones de euros extraordinarios en ayuda socioeconómica a través de programas europeos".
"España estará siempre con el pueblo palestino y también con el pueblo de Israel", y con esto concluye la parte dedicada a la cumbre europea.
09:22 h
El presidente del Gobierno pide cumplir con el compromiso de reducir al 90% en el año 2040 las emisiones de efecto invernadero, tratado tanto en la COP30 como en Bruselas. "La transición ecológica es el mejor motor que tenemos", ha asegurado.
Gracias a la energía renovable, ha señalado Sánchez, el precio de la electricidad un 40% inferior al que hubiéramos tenido si hubiéramos mantenido el mix energético de 2019. "El modelo español puede ser un modelo de éxito para Europa y para el mundo. Europa gracias a España sigue manteniendo viva la llama contra el cambio climático".
Y continúa lamentando que este consenso se haya roto esta semana viendo a eurodiputados del PP votar "con la ultraderecha la reducción de los gases de efecto invernadero".
Asegura que su compromiso es que España cumpla con los compromisos climáticos porque quieren "salvar vidas que se perdieron en Valencia" y quieren "modernizar sectores enteros".
09:15 h
El presidente abordará cuatro bloques: las decisiones del Consejo Europeo del 23 de octubre, la situación legislativa, los avances contra la corrupción y el estado de los servicios públicos en varias comunidades autónomas.
Comienza con Bruselas y el último Consejo Europeo y celebra que "la vivienda ha entrado en la agenda europea gracias al Gobierno de España y a los socialistas europeos", y explica que "pronto verá la luz un plan de vivienda asequible" a nivel europeo.
Sánchez destaca que fueron los socialistas quienes en 2024 propusieron una comisaría europea de Vivienda y que alcaldes progresistas como los de París, Roma o Barcelona han logrado situar "la crisis de la vivienda como un problema europeo que requiere respuestas comunitarias".