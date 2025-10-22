Las estadísticas de PP y Vox para señalar a los migrantes: "Intentan dar apariencia de objetividad a un prejuicio"

La ofensiva del PP contra la inmigración ha dado un paso más allá y busca apoyarse en los datos oficiales. Los populares valencianos han aprobado este lunes en Les Corts una resolución de Vox que pide a la Generalitat incluir en sus estadísticas el uso que hacen los migrantes de las donaciones de sangre o emergencias sanitarias frente a la población nacional. Estas propuestas para el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 también buscan que se mida el absentismo laboral de la población extranjera, entre otros indicadores.

Desde el Gobierno de Carles Mazón han matizado la medida alegando que "no implica ninguna obligación" y que se llevará a cabo cuando las posibilidades lo permitan. Añaden que el propósito de la iniciativa es conocer los gastos reales en materia de sanidad y servicios sociales para administrar los recursos disponibles. No obstante, todo ello coincide con la dirección marcada desde Génova para tratar de adueñarse del discurso antiinmigración que capitaliza Vox. En concreto, algunas de las estadísticas solicitadas –como la del absentismo laboral o el uso del estado de bienestar– coinciden con el marco que instauró Feijóo en la presentación de su plan para la inmigración la semana pasada.

Una propuesta que la oposición ha tachado como "racista". El portavoz socialista, José Muñoz, ha acusado a Mazón de "utilizar la Generalitat Valenciana para señalar a las personas por su origen o procedencia" y de "hacer bandera del racismo", mientras que Aitana Mas, de Compromís, ha denunciado que el PP "vuelve a comprar el discurso más retrógrado y xenófobo de Vox" al promover unas segregaciones "basadas en mentiras y suposiciones injustas".

El uso de datos oficiales para alimentar la desinformación

La resolución, pese a que han intentado reducirla desde la Generalitat, podría suponer un quebrantamiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La norma prohíbe el tratamiento de datos personales que revelen origen racial, etnia, sexo u orientación sexual y solo se permiten en casos excepcionales. Además, son considerados de "categorías especiales" y su tratamiento requiere mayores garantías de protección debido a su potencial para la discriminación.

Gemma Pinyol, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies e investigadora asociada del GRITIM-UPF, califica como "muy grave" la propuesta y detalla que supondría romper el principio de no discriminación que busca amparar la ley y a su vez obedece a un reglamento europeo. "Los partidos deberían cuestionar primero cómo las segregaciones que proponen no superan las normas, ya que si no España podría llegar a pagar una multa al no aplicar la normativa comunitaria", critica.

Otro de los vacíos que denota la representante de Instrategies es la ausencia de una definición sobre la población migrante. Por ejemplo, las estadísticas no distinguen entre extranjero residente y extranjero no residente. "En términos de salud un país turístico como España atiende a muchas personas extranjeras que están de turismo y no tienen por qué ser todos extranjeros residentes. Si al final meten todo en el mismo saco y no explicas la foto general, estás dibujando otra realidad", incide.

Datos sin contexto para alimentar la desinformación

El investigador académico y autor de La derecha radical populista en España (2019-2024): estudio de caso del discurso de Vox, Carlos Pablos, detalla que esta estrategia también obedece al "intento de dar una apariencia de objetividad a un prejuicio". "Presentar unas estadísticas sin ningún tipo de marco interpretativo y mediante la falta de contexto busca manipular la percepción pública. Con la descontextualización deliberada quieren construir un relato emocional", subraya.

Una estrategia que Pablos también relaciona al discurso ultra sobre el aumento de la criminalidad por culpa de la inmigración. Un estudio publicado en American Law and Economics Review establece que no existe ninguna incidencia de la condición migrante a la hora de cometer delitos en España. No obstante, los expertos señalan que los partidos de ultraderecha tratan de imponer ciertos datos sin señalar circunstancias como que suelen ser asistidos por abogados de oficio porque no disponen de recursos económicos o que son interpelados en mayor medida por la policía que los nacionales.

"Es una manera de institucionalizar la sospecha. Buscan desplazar el debate de los derechos a las cifras, del terreno de la igualdad al de la supuesta eficiencia, generando así una narrativa en la que los migrantes aparecen como un problema cuantificable", añade Pinyol.

La victoria en favor de los bulos de Vox

Además de las infracciones que podría generar la propuesta, los expertos consideran que "se trata de una nueva victoria discursiva" de la formación ultraderechista frente a los populares. "Uno de los ejes centrales del discurso de estos partidos es el nativismo y lo que intentan hacer es construir un imaginario en el que la inmigración aparece como una amenaza para los servicios públicos, alimentándola con este tipo de medidas", detalla Pablos.

Por ejemplo, una de las estadísticas más señaladas y que se une a los prejuicios que lleva expandiendo Feijóo en las últimas semanas es el gasto sanitario de los migrantes. Una segregación que tampoco se basa en ningún hecho empírico, ya que las personas inmigrantes utilizan menos todos los servicios sanitarios que la población autóctona, salvo las urgencias. Esta afirmación la respaldan los datos de la Encuesta de Salud Europea que recoge el INE, donde se detalla que el 88% de los españoles ha utilizado en el último año la consulta médica frente al 82% de la población extranjera. En el resto de servicios ocurre lo mismo, salvo en urgencias donde los migrantes se sitúan en un 27% frente a un 24%.

Pinyol advierte que el caso valenciano se trata de un paso más, donde la ultraderecha ha logrado arrastrar al PP a su terreno. "En todos los países europeos donde los partidos conservadores han asumido el discurso de la extrema derecha, han acabado perdiendo su identidad o convirtiéndose en su extensión", concluye.