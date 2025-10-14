Feijóo recicla un lema de la Falange para defender su plan migratorio: "España es compartir valores y destino"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes su plan migratorio en Barcelona en el que ha planteado endurecer los requisitos para que los inmigrantes accedan a la nacionalidad española, elevando "el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional". Su discurso ha estado plagado de estigmas hacia los migrantes, a los que ha presentado como personas que no quieren trabajar, que se aprovechan de las ayudas y que convierten en irreconocibles los barrios, en consonancia con lo que defiende Vox.

En un momento dado del discurso, el conservador ha afirmado que "la nacionalidad española no puede ser un trámite administrativo" porque "ser español no es solo vivir en España" sino "participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino". Para el líder de la oposición eso es "sentirse parte de algo más grande que uno mismo": "Ser español supone conocer una herencia universal”, ha añadido.

Unas palabras que retrotraen, precisamente, a la doctrina falangista y a su fundador, José Antonio Primo de Rivera. A él se le atribuye la frase "España, unidad de destino en lo universal" que aparece en los textos ideológicos de Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), en el punto primero de su programa de 1934.

Posteriormente, el régimen franquista la adoptó como lema nacional, incluyéndola en el ideario del Movimiento Nacional y la utilizó de forma sistemática en discursos, carteles, y en la educación oficial. Una unidad de destino "constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras", que recogía la Ley de Principios del Movimiento Nacional.

Ahora es el líder del PP el que la rescata para subrayar que "la nacionalidad española no se regala, se merece" y que son los migrantes los que se tienen que adaptar a los "valores" españoles. "Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros de nuestro país en lugares irreconocibles de nuestro país", añadió más adelante.