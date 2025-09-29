El exjuez prevaricador Salvador Alba, inhabilitado como abogado por el recurso de Victoria Rosell

El exjuez Salvador Alba, condenado por prevaricación judicial y falsedad en documento público, ha sido expulsado de la abogacía por el Consejo Canario de Colegios de Abogados tras un recurso interpuesto por la magistrada de la Audiencia de Las Palmas, exdiputada de Podemos y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. En el escrito, adelantado por eldiario.es, la asociación profesional considera que Alba incumple “de manera flagrante” los requisitos para poder ejercer: el artículo 9 del Estatuto General de la Abogacía Española y el artículo 13 de los estatutos del Colegio de Abogados de Las Palmas, que requieren “carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejadas la imposición de penas graves”. El exjuez se encuentra actualmente cumpliendo penas de prisión e inhabilitación por sus delitos, aunque en este momento en régimen semilibertad.

Alba trató de inculpar a Rosell y a su marido mediante la manipulación de la declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez en uno de los casos de lawfare más sonados de los últimos años y fue condenado por el Supremo a seis años y medio de cárcel –más dieciocho meses de inhabilitación– por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público.

Victoria Rosell reclama la inhabilitación como abogado del exjuez prevaricador Salvador Alba Ver más

Hasta ahora, el exmagistrado ha trabajado como abogado para el bufete canario Consortium Abogadis, pero en mayo, Rosell presentó un escrito ante el Colegio de Abogados de Las Palmas y ante el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el que reclamó la anulación de la inscripción como colegiado. Como publica eldiario.es, el Consejo Canario de Colegios de Abogados ha anulado el acuerdo que permitía a Alba trabajar como letrado en la provincia de Las Palmas desde el pasado 17 de marzo.