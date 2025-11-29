Fallece a los 73 años el expresident de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

El expresident de la Generalitat Valenciana y también de la extinta entidad bancaria Bancaja José Luis Olivas ha fallecido este sábado a los 73 años, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado en el que expresa sus condolencias, según informa EFE.

Olivas fue president entre julio de 2002 y junio de 2003 (sucedió a Eduardo Zaplana y precedió a Francisco Camps), además de diputado desde 1995 hasta 2003, conseller de 1995 a 1999 y vicepresidente desde 1999 a 2002.

También ocupó la presidencia del Banco de Valencia y la vicepresidencia de Bankia.

Olivas empezó su carrera política en las filas de UCD, partido del que fue uno de los fundadores, y en las primera elecciones democráticas fue elegido concejal en València, aunque posteriormente militó en el PP, donde fue también concejal, conseller y, en el ámbito orgánico, secretario general del partido.

Ha sido el primer president de la etapa democrática que fallece y el primero que ocupó el cargo sin haber concurrido a las elecciones -posteriormente sucedió lo mismo con Alberto Fabra y recientemente con Juafran Pérez Llorca-.

Estuvo en el cargo durante once meses -el más efímero-, desde la dimisión de Zaplana hasta la celebración de las elecciones autonómicas, en las que el candidato del PP fue Francisco Camps.

En junio de 2015, fue detenido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por una acusación de estafa y malversación en relación con unas inversiones que realizó Bancaja en México, un asunto por el que ya había sido procesado por la Audiencia Nacional.

Primer president condenado en la Comunitat Valenciana

Fue también el primer expresident de la Generalitat Valenciana que resultó condenado por un caso de corrupción. En 2017 el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia le impuso una condena de un año y medio de prisión por haber cobrado una comisión de 580.000 euros del empresario Vicente Cotino (sobrino de Juan Cotino) en una operación de venta de una firma dedicada a parques eólicos.

En abril de ese mismo año, tras conocerse la sentencia, Olivas remitió una carta al entonces president, Ximo Puig, en la que renunció a "todos los honores y derechos" que le "pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2002 que regula el Estatuto de Expresidentes".

En octubre de 2024 también fue juzgado y absuelto en el caso Erial, en el que compartió banquillo con otro expresident del PP, Eduardo Zaplana.

Si bien el segundo fue condenado a penas de más de 10 años por cohecho, blanqueo, falsedad y prevaricación, Olivas y otros siete acusados en este mismo proceso resultaron absueltos al retirar la acusación la Fiscalía por no hallar pruebas de su actividad delictiva.

En enero de este año también fue absuelto en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional por una supuesta falsedad contable en el banco de Valencia en los ejercicios de 2009 y 2010.

El Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011 (un mes después de dimitir Olivas del cargo), al detectarse un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en una subasta a CaixaBank.