Feijóo arremete contra el PNV por no dejar caer a Sánchez: "No sé si viven subyugados o subvencionados"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue tratando de convencer a los socios del Ejecutivo de que dejen caer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero lejos de buscar un acercamiento, su estrategia se basa en arremeter contra ellos. "No sé si viven subyugados o subvencionados, pero lo que sí se sabe es quién les ha visto y quién les ve", ha señalado, en referencia al PNV, a los que ha pedido que se dejen de "milongas". En su turno de réplica, Feijoo ha continuado su ofensiva contra los jetzales: "Se van a quedar sin principios y sin votantes", dijo.

Feijóo arremetió con dureza contra la formación nacionalista vasca y su portavoz, Maribel Vaquero, le replicó directamente. "¿Piensa de verdad que el PP va a gobernar desacreditando al adversario y tratando de confundir a la opinión pública con bulos y con mentiras? Además de tergiversar la realidad y demonizar al adversario, ¿qué más sabe hacer? Tratar de ensuciar el nombre del PNV, asimilar los discursos sectarios de la extrema derecha. ¿Cree que de esta manera el PNV puede darle su apoyo? Ustedes no están para dar lecciones ni consejos a nadie", zanjó desde su escaño.

El conservador dejó fuera al resto de socios, también a Junts, con el que el PP está intentando acercar posturas desde hace meses. Preguntados por esa ausencia, fuentes del PP señalan que "Junts no gobierna con el PSOE" pero el "PNV sí", en referencia a la coalición en Euskadi, con Inmanol Pradales a la cabeza. Estas mismas fuentes también justifican que Feijóo no haya respondido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desde su escaño cuando este le preguntó si derogarían la ley de amnistía en caso de llegar al Gobierno. "No nos marca ningún partido golpista", resumen.

Para el líder de la oposición la única alternativa a la que tienen todos que hacer frente es "o Sánchez o decencia": "Lo que hoy se dirime aquí no es una purga ideológica, sino que es una purga moral", añadió. "Allá ustedes. Tengo muy claro dónde estoy, del lado de la decencia. Los españoles lo saben, igual que saben de qué lado están ustedes y lo demostrarán en las urnas".

El conservador también ha preguntado si seguirán apoyando a Sánchez tras las "medidas cosméticas" que ha anunciado, en referencia al plan estatal de lucha contra la corrupción, o "las bromas que hemos escuchado": "¿No moverán un dedo, ni siquiera las denominadas progresistas de izquierda sabiendo que en Moncloa se acosó a mujeres y que Sánchez lo tapó?", inquirió, sin señalar a ningún socio en concreto, pero dejando fuera de esa interpelación a EH Bildu.

Feijóo centró prácticamente toda su intervención en atacar a Sánchez, al que describió como un político "destruido" que llegó al PSOE con unas primarias que "amañó", con una moción de censura "que compró" y que está al frente de un Gobierno "en el que se robó". "Todos estos años han operado como organización criminal, no hay plan para desmontar el Estado y otro para saquearlo, es el mismo", aseguró, situando a Sánchez como el máximo responsable.

"¿Y usted se compara conmigo? ¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Es usted partícipe a título lucrativo del negocio de la prostitución, y ahora quiere usted ilegalizar su biografía", añadió después. El conservador reclamó que el presidente del Gobierno una convocatoria electoral que el socialista ya ha alejado. "Lo mejor para usted es confesar lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No es que sea la única salida decente, que también, es que no tiene otra". En la réplica, volvió a reiterar esa petición: "Dimita, convoque elecciones y deje elegir a la gente".

Abascal: “El único plan que vale es su dimisión”

El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, después de que tanto él como sus diputados se ausentaran durante la intervención inicial de Sánchez. Cuando llegó su turno, secundó a Feijóo en la petición de elecciones y aseguró que "el plan que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted. No hay otro plan de lucha contra la corrupción", añadió.

El ultraderechista también hizo referencia a las primarias con las que Sánchez llegó a la presidencia del partido en 2014. "Este podría ser el resumen casi cómico de la ridícula presidencia de Sánchez, pero sería demasiado benévolo porque la verdadera corrupción empezó antes. Comenzó alterando sus propias elecciones internas del PSOE, lo ha leído toda España", dijo.