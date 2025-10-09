Ley del aborto
Feijóo corrige a Ayuso y asegura que el PP cumplirá la ley del aborto
Unas horas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazara crear un registro de sanitarios objetores a practicar abortos, como exige la ley, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha visto obligado a corregirla para recalcar que el PP garantizará los abortos "conforme a las leyes" y que su posición sobre este derecho es "clara y conocida": "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", señala en una carta publicada en redes.
En declaraciones desde la Asamblea madrileña, Ayuso ha llegado a pedir a las mujeres que se vayan "a otro lado a abortar" después de que Más Madrid planteara si el Ejecutivo está garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública madrileña. "Cada vez que la izquierda está en problemas, vuelve con sus mismos asuntos", decía, para añadir: "No voy a hacer una lista de médicos. Nunca. Nunca". Fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo aseguran que la carta va dirigida "a las españolas" y evitan mencionan a la presidenta madrileña.
El PP ya tuvo que rectificar la pasada semana después de que el ayuntamiento de la capital que dirige José Luis Martínez-Almeida, votara a favor de un inexistente "síndrome postaborto" a propuesta de Vox, que obligaba a los trabajadores de "diferentes áreas implicadas" a proporcionar "información" sobre el supuesto síndrome a las mujeres que quieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque Génova avaló inicialmente la propuesta, acabó reculando tras el revuelo generado y el propio Martínez-Almeida tuvo que decir que no "obligaría" a las mujeres a recibir nada.
En su misiva, el jefe de la oposición ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto" después de que el socialista señalara que va a usar "todos los instrumentos legales a su alcance" para "garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid", tras las polémicas palabras de Ayuso. "Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional", añadía. "Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir", zanjaba.