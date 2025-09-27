El fiscal y la defensa de Begoña Gómez piden al juez Peinado archivar la pieza de malversación

La Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado este sábado al juez Juan Carlos Peinado que archive la parte de la causa en la que le investiga por malversación y que, en caso de llegar a juicio, será enjuiciada por un tribunal del jurado, informan a EFE fuentes jurídicas.

Tanto el fiscal como el abogado Antonio Camacho han formalizado esta petición en la vista convocada esta tarde para concretar la imputación contra Begoña Gómez y a la que la mujer de Sánchez ha decidido no acudir al considerar su defensa que se trata de un trámite para el que su presencia no es imprescindible.

Tampoco han asistido su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quienes han reclamado asimismo el archivo de esta pieza separada que gira en torno al nombramiento de la asesora y si realizó labores de asistencia para fines profesionales de la mujer del presidente del Ejecutivo en la Universidad Complutense de Madrid.

Las acusaciones populares, coordinadas por la asociación Hazte Oír -que al mismo tiempo ha convocado una manifestación contra Sánchez frente a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla -, han argumentado ampliamente, en cambio, la necesidad de que la causa siga adelante y de que se practiquen más diligencias.

De hecho, han pedido a Peinado que cite a Pedro Sánchez, a declarar como testigo en el caso. Según informan a EFE fuentes jurídicas también han reclamado la testifical del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el marco de la pieza.

De aceptar el juez Peinado, estas diligencias, sería la segunda vez que Pedro Sánchez y Félix Bolaños declaran como testigos; el primero lo hizo ya en julio de 2024 y el segundo el Miércoles Santo de 2025, ambos en el palacio de la Moncloa, adonde el magistrado se desplazó para interrogarles.

La inasistencia de Begoña Gómez a la cita del juez Peinado ha suscitado la crítica del PP. Su secretario general, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de incumplir su promesa de colaborar con la justicia.

En un mensaje publicado en X, Tellado ha recordado que "hace un año Sánchez prometió colaborar con la justicia: no declaró. Hace menos de un mes volvió a prometerlo en prime time: hoy su mujer no acude al juzgado".

"Hace tiempo que está sentenciado políticamente. Es hora de que se vaya y los españoles puedan elegir un gobierno limpio", ha zanjado el secretario general del PP.

La citación de Gómez levantó reacciones a lo largo de la mañana. Desde Murcia, donde hoy hubo un encuentro de presidentes autonómicos del PP, Tellado ya había opinado que Begoña Gómez estaba citada "una vez más, para escarnio de Sánchez y todo su séquito, y para vergüenza internacional".

"Hasta cinco delitos que se habrían cometido al calor de la Presidencia del Gobierno, y España no se merece esta degradación", ha zanjado el responsable popular.

Por contra, los ministros para la Transformación Digital, Óscar López, y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han cargado contra la instrucción y han coincidido en que el tiempo "pondrá a cada uno en su lugar".

"Una instrucción ridícula y estrambótica", así ha calificado López la propuesta del juez para que Gómez sea juzgada por un jurado popular, mientras que Bustinduy ha sostenido que se trata de una "campaña orquestada para acabar con el Ejecutivo por todos los medios".

"Es una vergüenza desde el minuto uno", ha dicho López, que se ha mostrado convencido de que "cada vez queda menos tiempo para que aquellos que han montado este vodevil tengan que agachar la cabeza".

En la misma línea se ha manifestado Bustinduy que ha tildado el procedimiento de "escandaloso" y ha afirmado que "el tiempo pondrá a cada uno en su lugar".

"Lo que ahí no es sencillamente una animadversión por quienes están en el Gobierno o por la figura del presidente, es por la agenda política de este Ejecutivo", ha precisado.

Sobre este asunto también se ha pronunciado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "agarrarse como una lapa, sin justificación, a la familia del presidente del Gobierno. No tiene nada que ofrecer".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha ha criticado que "muchos jueces se comporten como el brazo judicial de la derecha política y mediática", y ha lamentado que la justicia no haya hecho "una verdadera transición a la democracia".

También el líder de IU, Antonio Maillo, ha calificado de "impresentable" la instrucción y ha llegado a decir que se trata de una "piltrafa jurídica".