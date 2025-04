De la Fox a ‘Toro TV’: Abascal huye de la prensa tradicional y solo atiende a activistas y pseudomedios

Santiago Abascal ha pasado de desaparecer en plena guerra arancelaria a conceder una entrevista a Fox News, la cadena amiga del presidente estadounidense Donald Trump. La misma que hizo seguidismo del discurso de amaño electoral en las elecciones de 2020 y que le ha servido de cantera para algunos de los nombramientos que ha realizado en su administración, tanto en el primero como en este segundo mandato. En esa entrevista, realizada íntegramente en español, el líder de Vox justificó los aranceles de Trump —que, teóricamente, rechaza— al afirmar que el magnate "debe tomar medidas que finalmente le sirvan para reducir los impuestos a su propio pueblo" y que "cualquier ciudadano ve estas medidas con alegría y con ilusión" por sus implicaciones.

Más allá del contenido, no es la primera vez que la cadena norteamericana entrevista al líder de Vox. Ya lo hizo el pasado mes de enero aprovechando la visita de Abascal a Washington para asistir a la toma de posesión de Trump y también un mes antes, en diciembre de 2024. En todas sus intervenciones siempre incide en su apoyo cerrado al presidente de EEUU, que plasma con una imitación que se acerca al mimetismo. No solo en el discurso, también en su estrategia de comunicación. Si por algo se ha caracterizado Trump es por sus ataques constantes a los medios tradicionales, incluso aquellos de corte conservador, por no bailarle el agua. Abascal replica desde hace tiempo estos ataques pero, hasta la fecha, también hacía concesiones a algunos de ellos. Ahora, sin embargo, solo reserva las entrevistas a pseudomedios, influencers y propagandistas.

Se trata de la misma estrategia empleada por Trump en estos primeros meses de presidencia. La sala de prensa de la Casa Blanca, antes reservada para importantes periódicos, televisiones y agencias de noticias, ahora tiene nuevos inquilinos: los influencers y podcasters. Una inclusión que fue toda una declaración de intenciones por parte del presidente norteamericano porque, además de introducir a nuevos actores claves en su campaña electoral, les quitó el asiento reservado hasta la fecha para prestigiosas agencias como Reuters, presente en más de noventa países, o Associated Press, la mayor agencia de noticias de EEUU, a lo que se suma que es el Gobierno de Trump el que decide qué periodistas pueden hacer preguntas, una tarea que hasta ahora correspondía exclusivamente a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). Se trata de un paso más en su estrategia para controlar lo que publican los medios sobre él en la que se sirve de listas negras, demandas, investigaciones gubernamentales y el apoyo de los multimillonarios dueños de periódicos y redes sociales.

En España, desde que Vox llegó a las instituciones vetó la entrada de medios progresistas como infoLibre en la sala de prensa de su sede. Asientos que reserva, en cambio, a asociaciones como HerQles, cuyo líder, Carlos Pintado, acompañó a Abascal en el primer mitin de las europeas. El pasado mes de febrero esa misma plataforma, que acumula decenas de miles de seguidores en las redes y que difunde postulados y bulos de la extrema derecha, entrevistó al líder de Vox sin realizarle ninguna pregunta comprometida. La entrevistadora se dedicó a replicar los postulados de la formación en diversas materias, con enunciados cargados de intención pero planteados en forma de pregunta como el siguiente: "Es difícil de entender que para que nuestros compatriotas valencianos tengan ayudas para volver a vivir en una casa habitable hay que dar dinero a los okupas, o dar un palacete de 15 millones al PNV. ¿Cómo se le hace tragar a la gente cosas así?".

La armada mediática de Abascal

Vox también se sirve de su armada mediática ultra para esquivar a los medios tradicionales: El Toro TV, del empresario Julio Ariza, padrino político de Abascal; Negocios TV, dirigida por José Antonio Vizner y que también pertenece al Grupo Intereconomía; Estado de Alarma TV (EDA TV), de Javier Negre, condenado en 2019 por publicar en El Mundo una entrevista que nunca le concedió la exnovia de un doble asesino. Abascal ha concedido entrevistas a todos ellos en estos últimos meses: a Ariza y Vizner en febrero y al canal de Negre en abril. Una entrevista realizada por el pseudoperiodista Javier García Isac, director general de EdaTV, que días después participó en el acto de presentación de una plataforma en defensa del franquismo.

En lo que va de año Abascal también ha sido entrevistado por Radio Libertad, dirigida por el periodista Luis del Pino, defensor desde hace dos décadas de la teoría de la conspiración sobre el 11M e impulsor de la Plataforma Ciudadana Peones Negros; por el director de Okdiario Eduardo Inda, colaborador de la guerra sucia contra Podemos, y por El Debate, del exdirector de ABC Bieito Rubido, a través de su corresponsal en Washington. En estos meses, la única entrevista que Abascal ha concedido a un medio tradicional ha sido a la agencia Servimedia.

A quien también ha dado protagonismo el líder de Vox es a los influencers. Abascal participó en el podcast de 'Bipartidismo Stream', un canal creado por la formación ultra, tanto en el mes de marzo como en el de abril. En esta última ocasión fue entrevistado por Dollar Dorado, el alias de Toni Santos, que se define como un "joven empresario creador de contenido" y que también replica los argumentarios de la ultraderecha. Además, también se dejó ver en el canal del youtuber Isaac Parejo, al que se le conoce como Infovlogger, el 'anfitrión' de la protesta en Ferraz contra Pedro Sánchez en las campanadas del pasado año.

La guerra abierta entre Losantos y Ariza con Vox como ariete

Esta estrategia de Vox responde a las desavenencias con otros actores mediáticos de la derecha como el locutor Federico Jiménez Losantos, que se erigió como el altavoz más influyente de Vox en los primeros compases de la formación de Abascal a nivel nacional. Tras unos primeros años de idilio, los reproches y burlas de Losantos han ido in crescendo, movimientos que Vox ha interpretado como una estrategia de apoyo a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por intereses económicos, y a los que Vox ha contraatacado poniendo en cuestión la financiación de la emisora del periodista, Libertad Digital. Ahora ambos libran una guerra sin cuartel, en las ondas por parte del periodista y en las redes sociales por parte de Vox.

El director de Esradio también arremete sin piedad contra otros medios y periodistas de la derecha, entre ellos el citado Julio Ariza, del Grupo Intereconomía, al que identifica como el enlace entre El Yunque y la formación de Abascal. Ariza fue diputado del PP en Cataluña entre 1993 y 1997, jefe supremo de Intereconomía y candidato de cierre por Vox en Barcelona en las generales de 2019. Aunque El Toro TV está registrada a nombre de otros empresarios, en la práctica Ariza es la figura estelar de la nueva marca de Intereconomía. Los ataques públicos entre Ariza y Losantos, antiguos amigos, también son constantes.

Las conexiones con Vox de esa familia son variadas. Una de las empresas de su hijo Gabriel Ariza, Tizona Comunicación SL, fue la que registró la marca del Instituto Issep, el laboratorio de ideas y cursos publicitariamente nucleado en torno a Marinne Le Pen y cuyo domicilio se localiza en la antigua sede de Vox, un local alquilado por la misma Tizona Comunicación a una empresa vinculada a uno de los dirigentes del partido. Es también Gabriel Ariza el que ubicó la sede en la misma dirección donde hoy aparece alojado el denominado Sindicato Solidaridad: es decir, el de Vox, cuya web también consta aún a su nombre como persona física.