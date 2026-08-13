La FP gana peso entre los alumnos extranjeros que aumentan 10 veces más rápido que los españoles

La Formación Profesional (FP) se está convirtiendo en los últimos años en una de las opciones más atractivas dentro del mundo educativo. En tan solo cinco años, el número de alumnos se ha incrementado en un 17,6% y, comparando los dos últimos cursos, el aumento es de un 2,3%. Dentro de estas cifras, no todos los grupos crecen por igual y uno de los que se encuentra a la cabeza es el de las personas extranjeras que viven en nuestro país.

Comparando los cursos 21/22 y 25/26, el número de personas extranjeras que han estudiado FP ha crecido un 64,7%, pasando de 85.453 a 140.800. Además, el aumento se ha acelerado en el último año: entre los dos últimos cursos, ha sido del 12%, diez veces el registrado entre los alumnos españoles, que solo han crecido un 1,2%.

Aunque el número de extranjeros en la FP todavía está lejos de los nacionales (solo representa el 11%), los datos demuestran que es una opción cada vez más atractiva para las personas de otros países. Según los datos del curso 24/25, los últimos publicados con esta información por el Ministerio de Educación, entre las nacionalidades destaca el alumnado procedente de América Central y del Sur (38,4%) y de Europa (28,4%), por delante del proveniente de África (22,9%).

El principal atractivo es la posibilidad de acceder al mercado laboral con mayor rapidez, según describe Accem, organización especializada en acompañamiento a personas migrantes. “Lo que tienen en común estos cursos es que ofrecen una incorporación ágil al mercado laboral”, señalan desde la organización, que ha detectado entre las personas migrantes y refugiadas un aumento de la demanda de formación vinculada al empleo.

En el caso concreto de la FP, apuntan a una ventaja añadida, ya que muchas personas llegan a España con una titulación obtenida en su país de origen, pero su homologación puede alargarse durante un tiempo que necesitan para empezar a trabajar y alcanzar su autonomía. Entre sus usuarios, Accem ha observado un mayor crecimiento de las formaciones de Administración y oficinas, Turismo y Hostelería y Mantenimiento y reparación.

A esta misma conclusión han llegado todos los estudios que han observado este fenómeno. El informe Población extranjera en la Formación Profesional, publicado en enero de 2025 por el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza y Orkestra, concluye que la FP constituye una herramienta especialmente relevante para la integración de la población extranjera, tanto porque mejora sus competencias y empleabilidad como porque facilita el acceso al mercado laboral formal y permite acreditar conocimientos adquiridos previamente.

El estudio destaca también que la población extranjera parte de una situación de mayor vulnerabilidad formativa y de una mayor concentración en niveles educativos bajos y medios, por lo que la FP puede actuar como vía para reducir esas barreras y mejorar su posición en el mercado laboral español.

La privatización de la FP

El fuerte crecimiento del alumnado extranjero se produce, además, en un sistema de FP en el que los centros privados están ganando peso. En los últimos cinco años, la FP privada ha pasado de concentrar un 31,1% de los alumnos a un 34,1% en el curso 25/26. Aunque no parece un cambio demasiado grande, lo relevante está en la velocidad en la que crece.

Desde el curso 20/21, el alumnado de los centros públicos ha pasado de 678.031 a 789.314 estudiantes, lo que supone un aumento del 16,4%. Por su parte, la privada ha crecido de 306.322 a 412.100, un incremento del 34,5%, más del doble que en la pública.

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Este crecimiento tampoco es uniforme en las diferentes comunidades autónomas. Madrid está a la cabeza y, en los últimos cinco cursos, la presencia de la privada ha crecido en 6,44 puntos y actualmente supone el 52,2% del sistema, siendo la única comunidad en la que tiene más presencia que la pública.

Le siguen Cataluña, con un 46,6%, y País Vasco con un 41,31%, dos territorios que, aunque tiene una elevada tasa de FP privada, en los últimos cinco años han conseguido rebajarla en 1,25 y 2,16 puntos respectivamente, a través de potenciar sus sistemas públicos de FP. Completan el ranking Aragón con un 36,7% y Andalucía con un 36,1%.

En el curso 25/26, entre las personas extranjeras matriculadas en grados de FP, el 66,8% estaba en la pública, frente al 33,2% en la privada, unos datos muy parecidos a los del conjunto del alumnado. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual, ya que en la pública se ha pasado de 60.983 a 94.032 alumnos extranjeros, un incremento del 54,2%, mientras que la privada ha pasado de 24.470 alumnos a 46.768, aumentando su número en un 91,1%, casi el doble de la cifra inicial.