La Generalitat grabó la reunión del Cecopi del día de la dana pero no ha entregado el vídeo a la jueza

La polémica reunión del Cecopi del día de la dana fue grabada por cámaras oficiales de la Generalitat, según ha publicado este lunes elDiario.es. El encuentro durante las horas claves de la jornada ha permanecido hasta ahora en secreto, salvo por el vídeo de poco más de un minuto publicado la semana pasada por RTVE –y grabado por un periodista de la televisión pública À Punt–. Pero ahora se ha descubierto que la reunión fue capturada por un operario subcontratado por el Gobierno de Carlos Mazón, y la grabación fue posteriormente entregada a la Generalitat. Sin embargo, la jueza de la dana no ha tenido acceso al vídeo, que sería clave para determinar, entre otras cosas, el papel que jugó la exconsejera Salomé Pradas, que señaló en sede judicial que solo siguió órdenes de sus subordinados.

🔴 RTVE ha tenido acceso a parte de las conversaciones en el Cecopi el día de la DANA durante el receso de mas de una hora.



La grabación revela que Pradas dio indicaciones reflejadas luego en el mensaje de Es-Alert.



Eran las 7 de la tarde, momento crítico de la riada... y aún… pic.twitter.com/U5KmMzxfYU — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 10, 2025

La presencia del cámara en la reunión de aquella tarde puede verse en el vídeo filtrado por RTVE, donde aparece con chaleco rojo apuntando a los altos cargos del Cecopi. Por ejemplo, al jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. El videógrafo fue contratado, según elDiario.es, por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) de la Generalitat, y se trata de un servicio que presta habitualmente para cubrir diferentes eventos relacionados con emergencias.

El operador de cámara no solo grabó la reunión, sino que estuvo presente en intervenciones anteriores de los bomberos y capturó la comparecencia del president Carlos Mazón a última hora de la tarde. El periodista que ha revelado la información ha hablado con una persona conocedora de la situación, y afirma que la grabación "era algo histórico”. La Conselleria de Emergencias no ha querido participar en el artículo.