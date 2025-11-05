La Generalitat rastrea las opiniones vertidas sobre Mazón y pide un reporte en menos de cinco minutos

Presidencia de la Generalitat rastrea en tiempo real todas las opiniones sobre Carlos Mazón en programas e informativos de radio y televisión con una obligación de recibir un reporte a los cinco minutos de ser citado. El contrato lo firmó el gabinete del president con la empresa Hallon Intelligence SL sobre el que ha pedido indagar la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) bajo la dirección letrada de Manolo Mata.

El digital Levante-EMV, informa de que ACPV ha pedido a la jueza de Catarroja, que investiga todo lo sucedido el día de la dana, que requiera los pliegos de condiciones del contrato con Hallon Intelligence SL y Auditmedia (contratada para realizar el resumen de prensa diario), así como "las alertas remitidas por Hallon Intelligence SL los días 28 y 29 de octubre de 2024, especificando los dispositivos de recepción y las personas, altos cargo de Presidència de la Generalitat y de la Consellería de Justicia e Interior que las recibieron los precitados días, bien a través de teléfonos corporativos o particulares".

El escrito señala que los servicios que prestaba Hallon Intelligence consistían en efectuar un "seguimiento en tiempo real de programas e informativos de radio y televisión e inmediato envío de alerta a dispositivos móviles a través de Whatsapp o servicio de mensajería instantánea que se seleccionara, de la información de interés para dicha institución".

La información de Hallon Intelligence debía contener, según asegura la acusación, el "canal y programa en el que se había difundido la noticia y mención, hora exacta de la emisión, un resumen de la noticia o mención, así como si se había emitido declaraciones, quién las realizaba, añadiendo un enlace audiovisual que contenga el corte de la noticia o mención (en formato mp3 o mp4), suficientemente comprimido para ser descargado y enviado a través de dispositivo móvil".

Estas alertas, debían de enviarse en un máximo de cinco minutos "desde la emisión de la noticia o de la mención". Además, el servicio se presta diariamente, de 6 a 24 horas, y los mensajes se envían simultáneamente a todos los destinatarios incluidos en una lista de remitentes al que ACPV ha pedido también acceso.

Los medios audiovisuales rastreados y objeto de seguimiento eran: "À Punt, TVE, Antena 3, Tele 5, La Sexta, Cuatro, 13TV, La Ocho Mediterráneo, Levante TV, la SER, Onda Cero, COPE, RNE, EsRadio, À Punt Ràdio, Radio Plaza tanto en emisiones nacionales, autonómicas o locales".

La empresa estaba obligada por contrato a "realizar un seguimiento íntegro de los programas informativos pero también de magazines un mínimo de cuatro horas diarias en la programación nacional y dos horas y media en los ámbito autonómico".