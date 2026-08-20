El Gobierno habilita espacios temporales en Ceuta para 1.800 migrantes que duermen en la playa

El Gobierno ha puesto en marcha un dispositivo para dar cobijo a 1.800 personas migrantes que actualmente se encontraban pernoctando a la intemperie en la ciudad autónoma de Ceuta, concretamente en los alrededores de la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar. Se han habilitado temporalmente varios espacios de acogida, una red que el Ejecutivo prevé ir ampliando de manera progresiva.

El traslado hacia estas nuevas instalaciones ha comenzado a primera hora de este mismo jueves. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado a EFE que este proceso se está realizando de manera voluntaria, en el marco de un amplio dispositivo coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el propio Gobierno ceutí.

Por el momento, los emplazamientos que ya se encuentran operativos son los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento. No obstante, las autoridades han confirmado que la capacidad de acogida será ampliada gradualmente conforme vayan finalizando los trabajos de adecuación en el resto de zonas previstas.

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El objetivo prioritario de esta actuación de emergencia es "dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar" tras la entrada masiva de migrantes registrada en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. De este modo, se les proporciona una alternativa habitacional en "condiciones adecuadas y seguras", evitando que tengan que seguir durmiendo en la vía pública o en la propia playa.

Para garantizar que tanto el despliegue de los recursos como los traslados se realicen de manera completamente ordenada y segura, el Gobierno está trabajando en estrecha colaboración con entidades del tercer sector especializadas en la materia, destacando el papel de ONG como Engloba o ACCEM.

Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma ante esta situación excepcional. Hace escasos días la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dejó la puerta abierta a que el número de nuevas plazas ascienda hasta las 4.000. Este incremento sería posible gracias a la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos de acondicionamiento ya están en marcha.