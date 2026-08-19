El Gobierno prepara el traslado urgente a la península de 500 niñas migrantes desde Ceuta

El Ministerio de Juventud e Infancia ha puesto en marcha un plan para gestionar el traslado urgente a la Península de aproximadamente 500 niñas migrantes. Estas menores se encuentran bloqueadas en Ceuta desde la entrada masiva que registró la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. Esta medida se está coordinando estrechamente con el gobierno ceutí para aliviar la presión asistencial.

Fuentes del Ministerio han detallado que "este plan incluye el real decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar". Sin embargo, ante la urgencia de la situación actual, el Ejecutivo está explorando fórmulas alternativas que permitan agilizar al máximo los procesos de reubicación.

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Una de estas fórmulas permitirá que organizaciones especializadas en la protección de la infancia asuman la acogida y el cuidado de estas menores en recursos adaptados dentro de la Península. La clave de este mecanismo es que agilizará los trámites al no requerir el traslado de la tutela legal a los gobiernos autonómicos de destino.

El Ministerio de Juventud e Infancia subraya que actualmente se está trabajando de manera urgente en esta vía específica para un grupo inicial cifrado en unas 500 niñas, si bien advierten de que el número final de beneficiarias podría variar a medida que avance el proceso.

Para coordinar sobre el terreno el despliegue de este plan integral de acogida, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, se encuentra desplazado en Ceuta desde el pasado domingo.